أفادت تقارير فلسطينية، اليوم السبت، بوصول الأسري الفلسطينيين المفرج عنهم إلي رام الله.

وصول الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى رام الله

وقبل وقت سابق من اليوم نشرت حركة حماس قائمة بأسماء 200 أسير مقرر أن يتم إطلاق سراحهم اليوم ضمن المرحلة الثانية، من صفقة التبادل وسيتم ترحيل 70 منهم إلى دول أخرى.

وتضم القائمة كلا من:

إبراهيم خليل احمد صلاح

محمود عيسى/ محمود أحمد أسعد

عبد اللطيف محمد لطفي أحمد حمادة

أحمد مصطفى أحمد الشيباني

محمد عودة اسحق شحادة عودة

نصر محمد يوسف ناجي

شريف محمد يوسف ناجي

وائل نعيم أحمد الجاغوب

وسام سعيد موسى العباسي

صالح صبحي داوود دار موسى

محمد نصر الدين صالح الملح

سليم محمد سليم حجي

ثابت عزمي سليمان مرداوي

محمد نبيل عامر محمد عرقان

عماد راشد عبد الرحمن كميل

ربيع رفيق شريف أبو الرب

جاد إبراهيم موسى معلا

إبراهيم محمد أحمد حلبية

محمود صدقي سليمان رضوان

سعيد عبد الله سعيد البنا

رمضان عيد رمضان مشاهرة

خليل مسلم محمد براقعة

إياد ياسر محمود مسالمة

ثائر خالد عمر عويدات

ليلي أيوب محمد أبو ارجليه

ياسر محمد عبيد ربايعة

جهاد يوسف إسماعيل النجار

جاسر عفيف محمد رداد

سمير عبد الفتاح رضا طوباسي

باسل عاطف محمد مخلوف

زيد إبراهيم أحمد بسيسي

ياسر محمود أبو بكر

محمود علي عبد الردايده

نافذ نايف سليم الحج حسين

ناجي إبراهيم حسن بشارات

اسعد يوسف حميد زعرب

رائف رامز حلمي الفرا

محمد قاسم احمد عارضة

محمد محمد يوسف ناجي

منيف محمد محمود جناديه

شادي عبد السميع سليمان زيد

وائل محمود محمد علي قاسم

فهمي عيد رمضان مشاهرة

خالد صابر محمد أبو عمشة

صلاح الدين محمد إبراهيم أبو جلبوش

محمود حماد محمود شريتح

إيهاب زياد عبد الفتاح الشرفا

إبراهيم عيسى خليل إبراهيم

اياد محمود عبد الرحيم نصار

علي حسن عبد الله الرجبي

محمد شاكر علان معلا

احمد مصفى ياسين فني

فهد عبد الله محمد صوالحي

محمود عطية حسن كليبي

نور محمد شكري جابر

اياد إبراهيم حسن جرادات

يحيى هاشم عبد الفتاح الهيموني

سامر عبد السميع احمد الاطرش

محمد نعيم سلمان قواسمة

محمد حسين فايز جرادات

احمد ذيب عبد الرحمن دهيدي

عبد الرحمن غسان محمود وشاح

يوسف عبد اللطيف خضر مهداوي

خالد ذيب حسن أبو حمد

عمار عاهد بديع الشوبكي

إبراهيم يوسف إبراهيم عطية

يوسف عطا ذياب احمد الحاج محمد حمدان

حسام عدنان توفيق عابد

سائد عبد السميع سليمان زيد(الكيلاني)

فايز عبد المجيد جبر حامد

نصر محمد يوسف داود

محمد حسين عودة البرغوثي

محمد سمير احمد رجبي

محمد عمر عبد الله احمد زايد

محمد سامي عبد الحميد العزة

احمد صالح احمد موسى

سعيد ناصر محمود عرار

معتصم محمد سليم سالم

عطا سعيد يعقوب أبو رموز

حمزة سلامة سليمان أبو صواوين

احمد بديع مصطفى حسين

نعمان علي احمد ريحان

محمد زهير سالم أبو دراز

محمود كامل محمد عطاونة

محمد عبد الخالق احمد أبو سعدة

معتز صبحي حسن زعرور

إيهاب حسني السيد الجزار

صلاح رياض محمد مغادبا

رياض عبد القادر راضي عرفات

إبراهيم سلميم موسى أبو سنينية

تامر راجح عيسى رجبي

محمد جميل حسن كفاية

شادي سمير عبد الوهاب حلاوة

محمد محمود طباب

منصور وجيه فريز بشارة

بكر محمد سليم خرويش

نصر فيصل محمد بدوي

محمد إسماعيل حسن الحروب

احمد إبراهيم محمد أبو حمده

محمد يونس علي أبو حنك.

وقبل وقت سابق أكدت حركة حماس اليوم السبت، أنها تنتظر انسحاب جيش دولة الاحتلال وفق بنود اتفاق غزة وبدء عودة النازحين الفلسطينيين إلى أراضيهم وبيوتهم.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل لن تسمح بعودة سكان غزة إلى شمال القطاع حتى يتم ترتيب الإفراج عن أربيل يهود."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.