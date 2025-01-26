وزير أردني بعد مقترح ترامب: موقفنا واضح ونرفض تهجير الفلسطينيين

وجه الدكتور مهند مبيضين وزير الاتصال الأردني السابق، رسالة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد مقترحه الأخير بـتهجير الفلسطينيين إلي مصر والأردن، قائلا: موقفنا واضح ونرفض التهجير للفلسطينيين، وهو نفس الموقف المصري.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”: لا للتهجير وتصفية القضية الفلسطينية.



وأضاف: الأردن يتلقى حزمة مساعدات أمريكية، وهذا قد يشكل اضطرابًا إذا توقفت المساعدات، ولكن لن نساوم على القضية الفلسطينية.



ولفت: الأردن ومصر مشتركان في القضية الفلسطينية، وملفاتنا الاقتصادية معقدة بالفعل ولكن لن نساوم على القضية الفلسطينية.



مقترح ترامب لاستقبال سكان غزة في الأردن ومصر



واقترح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أمس السبت، خطة لما أسماه ”تطهير” غزة، قائلا إنه يريد من مصر والأردن استقبال الفلسطينيين من القطاع من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وتابع ترامب الذي وصف غزة بأنها “مكان مدمر” بعد الحرب بين إسرائيل وحماس بأنه ناقش مع ملك الأردن عبد الله الثاني المسألة ومن المقرر بأن يبحثها أيضا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.