الإثنين 27 يناير 2025
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خارج الحدود

مستشار الرئيس الفلسطينى يرد على مقترح ترامب: هذه أرضنا ولن نخرج منها

غزه، فيتو
غزه، فيتو

علق الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، على مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنقل سكان غزة إلى الأردن ومصر.

 

تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه

وأكد مستشار الرئيس الفلسطيني خلال مداخلة هاتفية على قناة “أون”: شعبنا متمسك بأرضه ويعرف كيف يواجه التحديات.
 

موقف مصر والأردن تجاه القضية الفلسطينية

وتابع: غزة والضفة الغربية والأراضي المحتلة هذه أرضنا ولن نخرج منها، وشعبنا لن يرحل عن أرضنا ونقدر موقف مصر والأردن.

 

مقترح ترامب لاستقبال سكان غزة في الأردن ومصر 
 

واقترح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، السبت، خطة لما أسماه ”تطهير” غزة، قائلا إنه يريد من مصر والأردن استقبال الفلسطينيين من القطاع من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وتابع ترامب الذي وصف غزة بأنها “مكان مدمر” بعد الحرب بين إسرائيل وحماس بأنه ناقش مع ملك الأردن عبد الله الثاني المسألة، ومن المقرر أن يبحثها أيضا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحد، وفق قوله.

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الرئاسة الفلسطينية ترامب الرئيس الأمريكى الأردن مصر الرئيس الفلسطيني

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