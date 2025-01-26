الأحد 26 يناير 2025
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أخبار مصر

نقيب المهندسين يعلن رفضه لتصريحات الرئيس الأمريكي عن تهجير الفلسطينيين

المهندس طارق النبراوي
المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين , فيتو
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قال المهندس طارق النبراوي،  نقيب المهندسين أعلن عن رفضي واستيائي الشديد للتصريحات الأخيرة الصادرة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تناولت فكرة تهجير الفلسطينيين إلى كل من مصر والأردن، وأؤكد أن هذه التصريحات تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الشعب الفلسطيني واعتداءً على السيادة الوطنية للدول العربية.

 

وشدد  على أن القضية الفلسطينية هي قضية عادلة تتعلق بحقوق أصيلة لشعب مُحتل يجب أن يعود إلى أرضه، وليس تهجيره قسريًا أو محاولة تصفية القضية بإجراءات تهدد أمن واستقرار المنطقة. فمثل هذه التصريحات تُظهر تجاهلًا للقرارات الدولية المتعلقة بحقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة على أراضيهم.

 

وفي هذا السياق، دعم الموقف الرسمي للدولة المصرية الرافض منذ بداية العدوان على غزة لتهجير الشعب الفلسطيني والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وأدعو جميع القوى الوطنية والعربية إلى التكاتف لمواجهة مثل هذه الأطروحات، والعمل على دعم الشعب الفلسطيني في نضاله العادل لاستعادة حقوقه المشروعة. كما يتوجب على المجتمع الدولي ضرورة تحمل مسؤولياته والضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء سياساته العدوانية بدلًا من دعم مقترحات من شأنها تعميق الأزمة وزعزعة استقرار المنطقة.

 

وأكد أن القضية الفلسطينية ستظل قضية العرب الأساسية والأصيلة، وأن الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية بمثل هذا العبث خط أحمر لا يمكن التهاون فيه.

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