نانسي عجرم تطرح "طول عمري نجمة" غدا

تطرح المطربة اللبنانية نانسي عجرم أحدث أغنياتها بعنوان "طول عمري نجم" غدا.

وتطرح نانسي عجرم الأغنية عبر تطبيق "أنغامي" بشكل حصري.

ومؤخرا أشادت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بحفل “جوي أووردز” بالمملكة العربية السعودية.

وكتبت نانسي عجرم في تدوينة لها عبر حسابها على موقع إكس: “سنة عن سنة عم تأكد جوي أووردز إنها تجربة استثنائية وعالمية بكل المقاييس.. مبروك مرة جديدة للمملكة ولإلنا كفنانين ولكل القائمين على هذا الحفل الناجح والمُبهر. ومبروك سلفا لكل الفائزين”.

جوي أووردز 2025

وشارك في الحفل بنسخته الخامسة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صناع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة وتواجد حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة، وغيرهم.

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