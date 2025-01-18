السبت 18 يناير 2025
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ثقافة وفنون

سمية الخشاب عن حفل JOY AWARDS: "عاملين عظمة "

الفنانة سمية الخشاب،
الفنانة سمية الخشاب، فيتو

  قالت الفنانة سمية الخشاب إن أجواء جوي أوورد 2025 تجنن وتحمل طاقة إيجابية، ومحبة الناس ليا واستقبالهم خلاني متلخبطة".

رؤية الجمهور السعودي 

وتابعت خلال تصريحات تليفزيونية على هامش مشاركتها في حفل JOY AWARDS2025:"سعيدة برؤية جمهوري والتطورات اللي بتحصل في المملكة العربية السعودية، وعاملين حاجة عظمة".

تعليق سمية الخشاب على اللوك الأسود

وعن لوك الفستان الأسود الذي ترتديه في حفل جوي أورودز، علقت سمية الخشاب:"انا مش بردانة والمخمل اللي ارتديه بيدفي، والأسود بيليق عليا".

ولفتت:"حدث جوي أوورد عالمي وفخورة به واحنا بقينا في حتة تانية، وسعيدة ومبهورة في كل التطورات بالمملكة السعودية، وطول ما انا ماشية شايفة المملكة في حتة تانية".


ويشارك في الحفل بنسخته الخامسة كوكبة كبيرة من نجوم الفن والسينما والدراما والرياضة العرب والعالميين، إلى جانب أبرز صناع الترفيه والمحتوى الإعلامي والفاعلين في هذا القطاع الحيوي، بموازاة تواجد حشد من أهل الصحافة والإعلام العرب والعالميين، والمؤثرين الاجتماعيين، والشخصيات العامة، وغيرهم.

ويكرّم الحفل أبرز الشخصيات من العالم العربي والعالم عبر تقديم جوائز تكريمية للنجوم والإنتاجات التي استحوذت على قلوب الجمهور خلال العام المنصرم 2024.

ويتميّز حفل جوائز صنّاع الترفيه بأن الجمهور هو من يختار الفائزين في مختلف الاختصاصات الأساسية والفئات المتفرّعة عنها، وذلك من خلال التسمية والتصويت عبر تطبيق  JOY AWARDSالذي يتيح للمشارك في عملية التصويت منح صوته لمرشح واحد عن كل فئة من الفئات المصنّفة لنيل الجوائز، وذلك ضمن ستة اختصاصات هي الموسيقى والسينما والمسلسلات الدرامية، والمخرجين، والرياضة، والمؤثرين.

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