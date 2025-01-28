التحول الرقمي، ضوابط إنشاء المناطق التكنولوجية في مصر

وضعت الحكومة مجموعة من الضوابط الصارمة لإنشاء وإدارة المناطق التكنولوجية، التي تهدف إلى جذب الشركات التكنولوجية العالمية والمحلية وتوفير بيئة محفزة للابتكار والاستثمار ذلك في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز التحول الرقمي ودعم الاقتصاد القائم على المعرفة.

ضوابط اتخاذ قرار بانشاء منطقة تكنولوجية

بحسب القوانين المنظمة، تُنشأ المناطق التكنولوجية بقرار من رئيس الوزراء بناءً على دراسة متأنية تُحدد الجدوى الاقتصادية والتكنولوجية للمشروع يجب أن تكون هذه المناطق في مواقع استراتيجية تُساهم في تعزيز البنية التحتية الرقمية.

وتربط بين الصناعات التكنولوجية والقطاعات الاقتصادية الأخرى. كما تشترط الدولة أن تتضمن المناطق التكنولوجية مراكز للبحث والتطوير، وحاضنات للشركات الناشئة، ومساحات عمل متطورة تدعم الابتكار وريادة الأعمال.

أولويات انشاء المناطق التكنولوجية

وتُعطى الأولوية في إنشاء هذه المناطق للمدن الذكية والمناطق الجديدة، مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، حيث تسعى الدولة لخلق مراكز ابتكار متكاملة تُساهم في توطين التكنولوجيا وتعزيز القدرات التصديرية لمصر في هذا المجال.

ومن أهم الضوابط أيضًا ضمان الاستدامة البيئية، حيث تلتزم الشركات العاملة في المناطق التكنولوجية باستخدام تقنيات صديقة للبيئة. كما تضع الدولة شروطًا لتمويل هذه المناطق من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، مع التركيز على ضمان استفادة الشباب من الفرص التدريبية والتوظيفية التي تتيحها هذه المشروعات.

جدير بالذكر ان المناطق التكنولوجية جزءًا أساسيًا من رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للتكنولوجيا والابتكار، وتعزيز تنافسيتها في السوق العالمية.

وتسعى مصر إلى أن تصبح واحدة من أبرز المراكز التكنولوجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من خلال إنشاء المناطق التكنولوجية التي تساهم في تحفيز الاقتصاد الرقمي.

وهذه المناطق لا تقتصر على توفير بيئة استثمارية جاذبة للشركات التكنولوجية المحلية والعالمية، بل تخلق أيضًا فرصًا غير محدودة للابتكار، والتعليم، وتطوير المهارات، مما يسهم في بناء مجتمع رقمي قادر على المنافسة عالميًا.

وتهدف هذه المبادرة إلى استقطاب الشركات الناشئة والمتوسطة والكبيرة العاملة في قطاعات التكنولوجيا والابتكار، بالإضافة إلى الشركات التي تقدم حلولًا تكنولوجية لدعم التحول الرقمي في جميع المجالات.

ومن خلال إنشاء هذه المناطق، تسعى الحكومة إلى استقطاب الاستثمارات التي تساهم في تطوير البنية التحتية الرقمية، وكذلك تقديم برامج تدريبية وفرص عمل للشباب المتخصص في هذا المجال، بما يواكب التقدم التكنولوجي السريع.

وبالتركيز على بناء مراكز للبحث والتطوير، وحاضنات الأعمال، وتوفير بيئات عمل مبتكرة، تأمل مصر أن تضع نفسها على الخريطة العالمية في مجال التكنولوجيا، وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تسهم في بناء اقتصاد رقمي متنوع ومستدام

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