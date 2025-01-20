إطلاق خدمة الاتصال عبر الواي فاي، وزير الاتصالات: نستهدف التحول الرقمي وتقديم حلول مبتكرة لتحسين الجودة، بالتفصيل خطوات التفعيل على هواتف آيفون وأندرويد، 5 مزايا للخدمة الجديدة

بعد أن أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إطلاق خدمة مكالمات الواي فاي والتى تعد تقنية متطورة وتتيح تحويل المكالمات الصوتية عبر شبكة الواي فاي ثم إعادة بثها إلى الشبكة المحمولة GSM، لإجراء المكالمة دون الحاجة إلى تطبيقات إضافية.

والخدمة يتم استخدامها عالميا منذ سنوات ولا تتطلب أي اشتراكات إضافية من المستخدمين، حيث تحسب المكالمات بنفس تكلفة المكالمات الصوتية العادية وفق نظام الاشتراك الحالي للمستهلك.

وتتوفر مكالمات الواي فاي في معظم الهواتف الذكية الحديثة، ويمكن تفعيلها من إعدادات الجهاز ومن المتوقع أن تسهم في حل مشكلات ضعف التغطية فى العديد من المناطق والتي يعاني منها بعض مستخدمي المحمول.

ومنذ الاعلان عن إطلاق الخدمة يبحث الكثير من مستخدمى هواتف أندرويد عبر الإنترنت فى مصر عن كيفية تشغيل خدمة الاتصال عبر الواي فاي WiFi Calling.

وخلال السطور التالية نقدم خطوات تشغيل خدمة الاتصال عبر الواي فاي WiFi Calling بهواتف أندرويد.

خطوات تشغيل خدمة الاتصال عبر الواي فاي

لتفعيل الخدمة بهواتف أندرويد:

-تأكد من أن الهاتف متصل بشبكة واي فاي الضغط فوق الإعدادات.

-الضغط فوق الشبكات والإنترنت.

-تحديد شبكة الهاتف المحمول وتشغيل الاتصال عبر Wi-Fi.

وتتوفر مكالمات الواي فاي في معظم الهواتف الذكية الحديثة، ويمكن تفعيلها من إعدادات الجهاز ومن المتوقع أن تسهم في حل مشكلات ضعف التغطية فى العديد من المناطق والتي يعاني منها بعض مستخدمي المحمول.

ولا يتطلب استخدام مكالمات الواي فاي أي خدمات إضافية أوخطط خاصة أو تطبيقات منفصلة، فهذه الخاصية مدمجة في معظم الأجهزة ولا تتطلب إجراء عمليات تسجيل دخول إضافية كما تطيل عمر البطارية حيث يمكن أن يؤدي البحث المستمر عن الشبكات الخلوية إلى استنفاد طاقة بطارية الهاتف.

كما لا يتطلب الاتصال عبر الواي فاي قدرًا كبيرًا من النطاق الترددي فعادةً ما تستخدم المكالمة الصوتية ما يقرب من 1 ميجابايت في الدقيقة وتستخدم مكالمة الفيديو ما بين 6-8 ميجابايت في الدقيقة.

تمكين الاتصال بشبكة الواي فاي

ويجب الوضع فى الحسبان أنه لا يتم تمكين اتصال الواي فاي تلقائيًا على الهاتف الذكي، ولكن يتم من خلال التأكد من أن الهاتف متصل بشبكة الواي فاي، ثم اتباع الخطوات الخاصة بالتفعيل وفقا لموديل كل هاتف.

تفعيل الخدمة على هواتف آيفون:

-تأكد من أن الهاتف متصل بشبكة واي فاي الضغط فوق الإعدادات.

-الضغط فوق Cellular، وتحديد Wi-Fi Calling.

-تحريك زر Wi-Fi Calling إلى اللون الأخضر ثم تحديد تمكين عندما تظهر النافذة المنبثقة.

هذه الخدمة يتم استخدامها عالميا منذ سنوات ولا تتطلب أي اشتراكات إضافية من المستخدمين، حيث تحسب المكالمات بنفس تكلفة المكالمات الصوتية العادية وفق نظام الاشتراك الحالي للمستهلك، وتتوفر مكالمات الواي فاي في معظم الهواتف الذكية الحديثة، ويمكن تفعيلها من إعدادات الجهاز ومن المتوقع أن تسهم في حل مشكلات ضعف التغطية فى العديد من المناطق والتى يعاني منها بعض مستخدمى المحمول.

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل إطلاق خدمة الاتصال عبر الواي فاي WiFi



وعقد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قبل قليل مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل إطلاق خدمة الاتصال عبر الواي فاي WiFi Calling وذلك بحضور المهندس محمد شمروخ الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ومسئولى شركات المحمول.

وزير الاتصالات يطلق مكالمات الواي فاي رسميا

كشف د. عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رسميا عن إطلاق خدمة مكالمات الواي فاي "WiFi Calling" في مصر، حيث تأتي هذه الخطوة بهدف تحسين جودة الاتصالات الصوتية، في المناطق التي تعاني من ضعف تغطية الشبكات التقليدية.

وقال د. عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال المؤتمر المقام على هامش توقيع وإطلاق خدمة مكالمات الواي فاي بحضور ممثلي شركات المحمول حيث شهد الوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مراسم توقيع الإطار التنظيمي لإطلاق خدمات الاتصال عبر الواي فاي (WiFi calling) في السوق المصري.

وأوضح أن خدمة مكالمات الواي فاي تأتي ضمن جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز خدمات الاتصالات بما يلبي احتياجات المواطنين.

أكد الوزير أن إطلاق هذه الخدمة يعكس التزام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتحقيق التحول الرقمي وتقديم حلول مبتكرة لتحسين جودة الحياة اليومية.

أشاد د. عمرو طلعت بجهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تفعيل الخدمة بالتعاون مع شركات المحمول موضحا أنه تم العمل على هذه المنظومة من أكثر من عام بالتشارك مع كل الشركات المحمول العاملة في مصر كاشفا عن أن منتصف العام الحالي سيشهد تغطية كل الطرق السريعة حيث تم تدشن 3000 برج محمول، كما سيتم تغطية قرى حياة كريمة كافة.

وكشف الوزير عن أن الآونة الأخيرة شهدت إطلاق حزمة التيسيرات شملت خدمات الجيل الخامس تلاها إطلاق خدمة الشريحة الافتراضية، وتطوير خدمة تلقي المواطنين المكالمات الترويجية لحماية خصوصية المواطن، كاشفا عن توجيه حصيلة غرامات شركات المحمول لبناء أبراج جديدة لتوسيع نطاق التغطية.

خدمة مكالمات الواي فاي تقنية متطورة تتيح تحويل المكالمات الصوتية عبر شبكة الواي



ويستطيع المستخدم من خلال شبكة إنترنت أرضي أن يستفيد من خدمة المكالمات، وتقوية الإشارة داخل المنازل، خاصة في الأماكن المزدحمة والمباني المرتفعة، كما يمكن اتصال الواى فاي من إجراء مكالمات هاتفية وإرسال رسائل نصية عبر اتصال إنترنت لاسلكي، بدلًا من استخدام الإنترنت من مشغل شبكة الهاتف.













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