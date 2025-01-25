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موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية
نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة بالاسم ورقم الجلوس، فيتو

موعد نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة، أتاحت محافظة القاهرة، الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية فور ظهورها، حيث يمكن الحصول عليها من خلال الدخول على الموقع الرسمى لبوابة المحافظة الإلكترونية.

 

 

بدء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية في الغربية

بدء أعمال تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية في الغربية غدًا


ويتم اختيار المرحلة الاعدادية وادخال الاسم والرقم القومى والصف الدراسى.

 

نتيجة الشهادة الاعدادية بالقاهرة بالاسم ورقم الجلوس


وأكد مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بالقاهرة، أن الادارات التعليمية تعمل على تصحيح امتحانات الشهادة الاعدادية وفور الانتهاء سيتم عملية التصحيح والمراجعة.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لفيتو إنه سيتم بعد ذلك تجميع النتيجة من الإدارات التعليمية لمراجعتها مرة أخرى قبل اعتمادها من الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، مشيرا إلى أن النتيجة سوف تظهر على نهاية الأسبوع الجارى.

وكان قد أنهى طلاب الشهادة الاعدادية الامتحانات أمس والتى انطلقت السبت الماضى.


امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة


وفيما يلي توزيع درجات الشهادة الإعدادية للمواد المضافة للمجموع للفصلين الأول والثاني:

مادة اللغة العربية: 40 درجة للفصل الدراسي الأول، و40 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 80 درجة.
مادة الرياضيات: 30 درجة للفصل الدراسي الأول، و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي هو 60 درجة.

الدراسي الأول و30 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 60 درجة.

- مادة الدراسات الاجتماعية: 20 درجة للفصل الدراسي الأول، و20 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 40 درجة.

ويكون مجموع المواد 140 درجة للفصل الدراسي الأول، و140 درجة للفصل الدراسي الثاني، والمجموع الكلي 280 درجة.

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