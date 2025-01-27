بمقاطع مؤثرة، الفلسطينيون يتحدون ترامب بعد خطة تهجيرهم: «مستعدين نموت ولا نسيب أرضنا» (فيديو)

خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين، وجه الفلسطينون النازحون العائدون إلى شمال غزة عددا من الرسائل القوية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد طرحه لخطة تهجير الفلسطينيين إلى دول الجوار مصر والأردن.

الفلسطينيون يردون على خطة ترامب بتهجيرهم

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة بشكل واسع، ردود الفلسطينيين على خطة دونالد ترامب بتهجيرهم، حيث ظهر مئات الآلاف من الفلسطينيين وهم يعودون لشمال قطاع غزة المدمر، مؤكدين أنهم لن يخرجوا من أراضيهم، وأن ترامب وخطته لن تخرجهم من أرضهم أو تهجرهم لأي مكان، في تحدٍ قوي لما طرحه ترامب من خطة تهجير الفلسطينيين.

"الأرض هي العرض "



اليوم يوم عظيم ومهم في تاريخ القضية الفلسطينية.

اليوم، ولأول مرة، يتمكن الفلسطيني من العودة إلى المكان الذي هُجّر منه منذ النكبة، رغمًا عن إرادة المحتل.



العديد من الفيديوهات توثق هذه اللحظة العظيمة، مما يثير مشاعر مختلطة تجمع بين الفرح والحزن، الألم وشفاء… pic.twitter.com/dOBGosAWSj — Tamer | تامر (@tamerqdh) January 27, 2025



وأظهرت مقاطع الفيديو آلاف العائلات الفلسطينية بأجيالهم المختلفة، وهو ينزحون إلى شمال قطاع غزة، اليوم الإثنين، بعدما سُمح لهم بالعودة، وبعد ساعات، دخلت المركبات إلى شمال غزة محمّلة بالآلاف من النازحين.

الجميع في طريق عودتهم إلى الشمال من جنوب غزة، لحظات طال انتظارها. 470 يومًا من المعاناة والتهجير القسري انتهت بالعودة.



الكثيرون، من كبار السن وأصحاب الأجساد الضعيفة، انتظروا اللحظة الأولى للعودة مشيًا على الأقدام pic.twitter.com/UNYH5UUfoA — Tamer | تامر (@tamerqdh) January 27, 2025

هنموت في أرضنا ما بنسيبها يجي ترامب يتفرج

وأكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي أن عمليات النزواح لشمال غزة هي عملية إقرار بانتصار إرادة الشعب وصموده وتضحياته على آلة التطهير العرقي للاحتلال الإسرائيلي، التي كانت تريد البقاء والاستيطان واحتلال الأرض، واسقطت خطة تهجير الفلسطينيين التي يطرحها الرئيس الأمريكي ترامب.



من المقاطع المؤثرة التي أظهرها أحد مقاطع الفيديو، سيدة فلسطينية تتحدى خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من خلال مشاهد نزوح مئات الألاف من الفلسطينيين لشمال قطاع غزة، حيث قالت: "اليوم هو يوم تاريخي.. هنموت في أرضنا ما بنسيب أرضنا.. يجي يتفرج هذا هو الدليل أما عين ترامب، وللعالم كله، مستعدين نموت وما نسيب أرضنا.. أرضنا عرضنا، أحنا تعذبنا لكن ما سبنا أرضنا.. بيحلم ترامب إذا واحد فينا بتهجر على مصر أو الأردن"

“أرض المجد وأرض العزة، بلدي الغالية، حلوة يا بلدي.”



أطفال يغنون أثناء عودتهم إلى منازلهم. pic.twitter.com/LUUZN9NJGZ — Tamer | تامر (@tamerqdh) January 27, 2025



وأظهر مقطع فيديو آخر آلاف الفلسطينيين العائدين إلي شمال غزة وهم يرددون تكبيرات العيد "الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله..الله أكبر الله أكبر ولله الحمد"، أثناء سيرهم نحو أراضيهم ومنازلهم في شمال غزة، ووصف بعض النشطاء هذه العودة بقولهم "نصف مليون إنسان يكبرون بصوت واحد الآن. هذه هي العودة الأعظم على الإطلاق"

في حين أظهر مقطع آخر أطفال غزة العائدين إلى شمال القطاع مع عائلاتهم، كان بعضهم يحمل دفوف وكانوا يرددون "بلدي الغالية الحلوة يا غزة، أرض المجد وأرض العزة.. بلدي الغالية الحلوة يا غزة"

نصف مليون إنسان يكبرون بصوت واحد الآن.



هذه هي العودة الأعظم على الإطلاق ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ pic.twitter.com/0Up8Acvryy — MO (@Abu_Salah9) January 27, 2025

مشاهد تحدي الفلسطينيين لخطة ترامب



وعلق الناشط الفلسطيني تامر أدهم على مشهد تحدي الفلسطينيين لخطة ترامب، وفرح وغناء الأطفال لعودتهم إلى أرضهم بشمال غزة مستعينًا بتغريدة وزير الاحتلال السابق والمتطرف إيتمار بن غفير، فقال: "إيتمار بن غفير يقول: "فتح ممر نتساريم هذا الصباح وإعادة عشرات الآلاف من سكان غزة إلى شمال القطاع هو انتصار واضح لحماس، ويعد جزءًا مهينًا آخر من صفقة غير مسؤولة، هذه ليست ملامح "نصر مطلق" بل هذا "استسلام مطلق" - جنود الجيش الإسرائيلي لم يقدموا أرواحهم في القطاع لتكون هذه هي النتيجة ".. هذا المشهد مهداه لبن غفير"

" يا وطن يا حبيب يابو تراب الطيب. حتى نارك جنه "



هكذا إستقبل أهالي مدينة غزة النازحين عند وصلهم من الجنوب.



حتى نارك جنة. pic.twitter.com/ym07VCP3al — Tamer | تامر (@tamerqdh) January 27, 2025



وتابع تامر أدهم "الأرض هي العرض" اليوم يوم عظيم ومهم في تاريخ القضية الفلسطينية. اليوم، ولأول مرة، يتمكن الفلسطيني من العودة إلى المكان الذي هُجّر منه منذ النكبة، رغمًا عن إرادة المحتل. العديد من الفيديوهات توثق هذه اللحظة العظيمة، مما يثير مشاعر مختلطة تجمع بين الفرح والحزن، الألم وشفاء الخاطر. في هذا الثريد، أوثق بعضًا من تلك اللحظات، لتكون شاهدًا على أن الفلسطيني لم يبع ولن يبيع أرضه"

طفلة تحملها اختها الصغيرة على ظهرها وهي حافية القدميين أثناء العودة إلى شمال غزة pic.twitter.com/hEArnDa5j7 — MO (@Abu_Salah9) January 27, 2025



ورد أحد النشطاء الفلسطينيين على تعليقات الاحتلال بشأن عودة النازحين لشمال غزة متحديين خطة ترامب، فقال: "يعلق إسرائيلي على مشاهد العودة: "لا أفهم لماذا يسرعون في العودة إلى مكان دمّرناه بشكل كامل.".. إنه الوطن، وهذا ما لا يفهمه من لا وطن له"



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