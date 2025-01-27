النواب يتمسكون برفض تهجير الفلسطينيين ويطالبون بقمة عربية عاجلة

أعلن الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، رفض دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطينى من أرضه.

النواب يرفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، والتي تشهد كلمات لدعم موقف مصر في رفض تهجير الشعب الفلسطيني.

وقال الدكتور علي جمعة: “نهانا الله عن قتل النفس الإ بالحق والإنسان بنيان الرب فى أرضه، ملعون من هدمه، والتهجير القسري هدم للإنسان”.

وأشار إلى أن التهجير المراد منه تدمير الأمم نرفضه، قائلا: “ندافع عن أمتنا وعرضنا حتى وإن أدى ذلك إلى الصدام والقتال”.

دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني بهدف تصفية القضية الفلسطينية

وأعلن النائب منصف نجيب سليمان، عضو مجلس النواب، رفضه دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني بهدف تصفية القضية الفلسطينية.

وأكد أن حدود مصر مقدسه وهي تاريخية، وسيناء مصر وأرضها ترجع للألاف السنين وهذه الرمال روت بأرواح الشهداء، قائلا: "احنا صعايده اللى يفرط فى أرضه يفرط فى عرضه".

دعم النواب للرئيس عبد الفتاح السيسي

وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، دعم النواب للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: نحن أمام قائد أعلى للقوات المسلحة رجل قوي رشيد يتعامل بكل حنكة.

وأشار إلى أن نواب وشعب مصر يقفوا خلف القيادة السياسية داعمين ومساندين والقوات المسلحة المصرية ضد ما يفكر فيه البعض.

وأكد النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الجغرافيا ظل التاريخ على الأرض، مشيرا إلى أنه منذ بداية الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، ليس صراعا سياسيا وإنما ضد الإنسانية.

رفض التهجير للشعب الفلسطيني

وأشار إلى أنه منذ أمس صدرت العديد من البيانات الحزبية في رفض التهجير للشعب الفلسطيني، إلا أن البيان الأقوى هو بيان الشعب المصري الذي يرفض التهجير.

وقال عضو مجلس النواب: على إسرائيل إما أن تكون جارة لدولة فلسطينية مستقلة أو جارة لجماعات جهادية تحاول أن تحرر أرضها.

الاصطفاف خلف القيادة السياسية

وأعلن النائب محمد سليمان، الاصطفاف خلف القيادة السياسية لمقاومة هذا التفكير الضال المتمثل في تهجير الفلسطينين، قائلا: أؤيد كل القرارات التي يتخذها الرئيس في مواجهة أي فكر يهدد الأمن القومي المصري.

النواب يرفض تهجير الفلسطينين

فيما طالب النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن يتبنى المجلس الدعوة لقمة عربية عاجلة تضع كل زعيم أمام مسؤولياته التاريخية تجاه القضية الفلسطينية.

واتفق معه النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، أن الأمر لا يجب أن يقف عند البيانات وفقط، مشيرا إلى أننا أمام حقبة جديدة لرئيس أمريكي يساند الكيان الذي يؤمن بالتهجير القسري.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر أمام اختبار ترامبي جديد، يتطلب موقف مصري، للتخارج من مقررات دولية تستهدف وجود شرق أوسط جديد.

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