الإثنين 27 يناير 2025
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خارج الحدود

بدء عبور المركبات من شارع صلاح الدين باتجاه شمال قطاع غزة

المركبات الفلسطينية
المركبات الفلسطينية فى طريقها لشمال غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأنه تم فتح شارع صلاح الدين أمام المركبات باتجاه واحد من الجنوب لشمال غزة، بعد انسحاب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من محور نتساريم، وبدأ آلاف  النازحين الفلسطينيين فى غزة العودة إلى شمال القطاع.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طواقم الإسعاف تواجدت على شارع الرشيد غرب مدينة غزة؛ استعدادًا لاستقبال النازحين العائدين إلى شمال القطاع، لضمان تقديم الرعاية الصحية العاجلة للمواطنين الذين يعودون إلى مناطقهم.

ودعت  وزارة الصحة الفلسطينية الجميع إلى الالتزام بتعليمات الفرق الطبية والتوجه إلى النقاط الإسعافية عند الحاجة.
 

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن تفاصيل ومحاذير عودة سكان قطاع غزة من الجنوب إلى الشمال صباح اليوم الإثنين، بعد حل أزمة الرهينة الإسرائيلية أربيل يهود.


وقال متحدث جيش الاحتلال فى بيانه: "إعلان عاجل إلى سكان قطاع غزة"، إن التعليمات التالية ستدخل حيز التنفيذ، إنه "سيسمح بعودة السكان مشيا على الأقدام إلى شمال قطاع غزة عبر طريق نتساريم، ومن خلال شارع الرشيد (طريق البحر) اعتبارا من الساعة 07:00 صباحا".

وأضاف أنه "سيسمح بالانتقال بالمركبات إلى شمال القطاع بعد الفحص عن طريق صلاح الدين من الساعة 09:00 صباحا".

وحذر البيان من "نقل المسلحين أو الأسلحة عبر هذه الطرق إلى شمال قطاع غزة"، كما أكد أنه "يحظر الاقتراب من القوات  في كل أماكن انتشارها وتمركزها".

وتابع البيان: "في منطقة جنوب القطاع يحظر الاقتراب من منطقة معبر رفح ومنطقة محور فيلادلفيا وكافة مناطق تمركز القوات، وفي المنطقة البحرية على طول القطاع نحذر من ممارسة السباحة والصيد والغوص والدخول إلى البحر في الأيام المقبلة".

 

وختم البيان: "ممنوع التوجه نحو الأراضي الاسرائيلية والاقتراب إلى المنطقة العازلة"

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شارع صلاح الدين غزة النازحين الفلسطينيين وزارة الصحة الفلسطينية

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