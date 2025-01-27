رئيس النواب الأردني لـ ترامب: المملكة لن تكون وطنًا بديلًا لسكان غزة

رد رئيس مجلس النواب الأردني، أحمد الصفدي، اليوم الإثنين، على المقترحات التي نادى بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان قطاع غزة إلى الأردن ومصر، قائلا إن الأردن "لن يكون وطنًا بديلًا".

الصفدي يرفض مقترح ترامب للتهجير

وأوضح الصفدي أن مجلس النواب سيتخذ خطوات حاسمة لرفض هذا المقترح، الذي اعتبره تهديدا للأمن الوطني ولحقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وجاء حديث الصفدي في مستهل جلسة البرلمان، حيث قرأ بيانا باسم المجلس يرفض دعوات ترامب لتهجير سكان غزة، وجاء فيه: "الأردن لن يكون وطنا بديلا، وهذا الوطن الذي قدم التضحيات وصبر على الجراح والأذى والنكران، سيصمد في وجه التحديات مهما اشتدت وتعالت".

وأكد البيان أن الأردن كان ولا يزال مستعدا لمواجهة أي محاولات لفرض حلول تتعارض مع سيادته وحقوق الفلسطينيين في وطنهم.

الصفدي: لن نخدم أجندة الصهيونية التوسعية

وتابع الصفدي أن "الحرص على وقف معاناة أهل غزة لا يكون بطرح حلول تخدم أجندة الصهيونية التوسعية التي لن تجلب سوى الدمار والخراب للمنطقة".

واعتبر أن الحديث عن تهجير الفلسطينيين من غزة بعد ما مروا به من معاناة لا يتماشى مع القيم الإنسانية والديمقراطية التي تنادي بالعدالة والحرية. وأضاف: "لا يملك أحد حق تقرير مصير فلسطين إلا شعبها الصامد".

وأوضح الصفدي في بيانه أن الدعوات التي تم تداولها مؤخرا بشأن تهجير الفلسطينيين إلى الأردن ومصر ليست سوى محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، ولا يمكن تفسيرها إلا كمحاولة لتمرير أجندات سياسية ضارة.

وأكد أن البرلمان الأردني سيظل في موقفه الرافض لهذه الأفكار، وسيعمل على اتخاذ كل خطوة من شأنها تعزيز الموقف الوطني للأردن ودعمه للحقوق الفلسطينية.

وختم رئيس مجلس النواب بالقول: "الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين، ولا للوطن البديل".

وأضاف أن الأردن سيواصل تقديم الجهود كافة لإحلال السلام في المنطقة، إلا أن هذا لن يكون على حساب حقوق الشعب الفلسطيني أو سيادة الأردن.

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