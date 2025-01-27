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اقتراح أبو حنان في غاية الخطورة، علاء مبارك يحذر من خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين

علاء مبارك، فيتو
علاء مبارك، فيتو

وصف علاء مبارك، نجل الرئيس الراحل حسني مبارك، اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن خطة تهجير الفلسطينيين للأردن أو مصر، بأنه اقتراح "في غاية الخطورة"، حتى وإن كان لفترة مؤقتة.

علاء مبارك يعلق على خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين

وأشار علاء مبارك إلى أن مقترح ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين هو بداية مخطط أمريكي لتغيير شكل المنطقة وتصفية القضية الفلسطينية، بمحاولة توطينهم في دول الدول. 

وقال علاء مبارك في تعليقه على اقتراح ترامب بتهجير الفلسطينيين للأردن ومصر: "من الآخر لا تقولى استقبال مؤقت ولا دائم فلا حل للقضية إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وتابع علاء مبارك: "أما اقتراح استقبال مصر والأردن لسكان قطاع غزة ولو لزمن مؤقت كما اقترحه أبو حنان أمر في غاية الخطورة؛ ظاهره عمل إنسانى وباطنه بداية مخطط أمريكى لتغير شكل المنطقة وتصفية القضية الفلسطينية بمحاولة توطين الفلسطينيين في دول الجوار".

 

 

الخارجية المصرية ترفض مقترح ترامب بتهجير الفلسطينيين

جدير بالذكر أن وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيان بشأن اقتراح الرئيس الأمريكي ترامب بتهجير الفلسطينيين لدول الجوار، وشددت الخارجية المصرية على "استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسّكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه".

دونالد ترامب، فيتو
دونالد ترامب، فيتو


وجاء في بيان وزارة الخارجية أن مصر: "ترفض أي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف سواء من خلال الاستيطان أو ضم الأرض أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم سواء كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل".

خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين لمصر والأردن

ويذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طرح خطة وصفها بأنها خطة لـ"تطهير" غزة، مشيرة إلى ما قاله ترامب إنه "يريد من مصر والأردن إخراج الفلسطينيين من القطاع في محاولة لإحلال السلام في الشرق الأوسط"، حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC).
وقال دونالد ترامب للصحفيين: "نتحدث عن مليون ونصف مليون شخص لتطهير المنطقة برمتها"، وواصف غزة بأنها "مكان مدمر"، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون "مؤقتة أو طويلة الأجل"، بحيب الـ "BBC".

وذكر ترامب أن قطاع غزة بات "مكانا هدم بالكامل"، وقال: "أود أن تستقبل مصر أشخاصا. أود أن يستقبل الأردن أشخاصا".

وسبق وأن حذرت مصر في بدايات الحرب على غزة من مخططات تهجير الفلسطينيين من غزة إلى دول الجوار، ورفضت تهجير الفلسطينيين إلى مصر، مؤكدة أن ذلك من شأنه القضاء على القضية الفلسطينية، مشيرة أن الحل للسلام يكمن في حل الدولتين.
 

وزير أردني بعد مقترح ترامب: موقفنا واضح ونرفض تهجير الفلسطينيين

مصر ترفض تهجير الفلسطينيين وتدعم حقوقهم المشروعة على أرضهم

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