نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط 2024-2025 بالاسم ورقم الجلوس، يبحث طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة أسيوط عن نتائج امتحاناتهم للترم الأول للعام الدراسي 2024-2025، من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات التعليمية الإخبارية، باستخدام أسمائهم وأرقام جلوسهم.

نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط 2024-2025 بالاسم ورقم الجلوس

من المتوقع ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط الترم الأول خلال 15 يوما بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة.

نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط 2024-2025 بالاسم ورقم الجلوس

وانطلقت عملية التصحيح في كنترول الشهادة الإعدادية بمحافظة أسيوط، وستستمر أعمال التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، حتى إعلان النتيجة خلال الأيام المقبلة.



نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط 2024-2025



وأكد محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم في أسيوط، إنّ الامتحانات انتهت بسلاسة ويُسر في جميع اللجان المنتشرة بـ 11 إدارة تعليمية، دون تلقي أي شكاوى، منذ أول لحظة من الامتحانات وحتى انتهائها الخميس الماضي، وانطلاق تصحيح الامتحان في كنترول المديرية.

نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط 2024-2025 بالاسم ورقم الجلوس، وأضاف وكيل الوزارة أنه فور انتهاء الكنترول من أعماله واعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط 2024-2025 الترم الأول من اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط،ستُعلن عبر الصفحة الرسمية للمحافظة ومديرية التربية والتعليم في أسيوط.

نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط بالاسم ورقم الجلوس

ومن المقرر أن تعلن مديرية التربية والتعليم بأسيوط نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط 2024-2025 الترم الأول خلال الفترة من 7 إلى 15 يوما بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات، والتي بدأت عقب انتهاء امتحان اليوم.

نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط 2024-2025 الترم الأول

وانتهى طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة أسيوط، من أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول الخميس الماضي وعدد طلاب الشهادة الإعدادية 2024-2025 في محافظة أسيوط الذين أدوا الامتحانات داخل المحافظة بلغ أكثر من نحو 80 ألف طالب وطالبة.

تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط 2025 الترم الأول

تصحيح نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط 2025 الترم الاول، فيتو

وبدأت كنترولات الشهادة الإعدادية في أسيوط 2024-2025 في أعمال تصحيح كراسات الإجابات في اليوم التالي لنهاية الامتحانات، وفقًا لجدول يستمر لمدة أسبوع.

أخبار نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط



وتتوقع مديرية التربية والتعليم بأسيوط، أن تنتهي أعمال النتيجة المتمثلة في المراجعة ورصد وتجميع الدرجات وإعداد كشوف النتائج في أقل من أسبوع وبعد ذلك، ستتسلم المديرية النتيجة للمحافظ لاعتمادها والإعلان عن نسبة النجاح وأعداد الراسبين وكشف الأوائل.

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية في أسيوط 2024 - 2025



ومن المقرر أن تعلن النتيجة إلكترونيًا على بوابة المحافظة على الإنترنت، على أن يتم توزيعها على المدارس في اليوم التالي لاطلاع الطلاب وأولياء الأمور عليها وتسليم الشهادات، تمهيدًا لبدء إجراءات التقديم للالتحاق بالمرحلة الثانوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.