تداول امتحان الجبر للشهادة الإعدادية على جروبات تيليجرام وواتس آب بأسيوط، والتعليم تحقق

تداول عدد من مستخدمي موقعي “تيليجرام وواتس آب” صورة زعموا أنها لامتحان مادة الجبر للشهادة الاعدادية في محافظة أسيوط وإجاباته.

وقالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط انها تتخذ اللازم لرصد حالات الغش ولجان تسريب الامتحانات والتأكد من صحة الواقعة.

وأدى اليوم الاثنين 80 ألفًا طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية بأسيوط امتحان الفصل الدراسي الأول في مادتي «الجبر - الهندسة »، داخل 240 لجنة امتحان على مستوى محافظة أسيوط، وسط إجراءات الوقائية الاحترازية وأمنية مشددة حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

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