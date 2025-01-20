الإثنين 20 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تداول امتحان الجبر للشهادة الإعدادية على جروبات تيليجرام وواتس آب بأسيوط، والتعليم تحقق

تدوال ورقة أسئلة
تدوال ورقة أسئلة الجبر الإعدادية بأسيوط، فيتو

تداول عدد من مستخدمي موقعي “تيليجرام وواتس آب” صورة زعموا أنها لامتحان مادة الجبر للشهادة الاعدادية في محافظة أسيوط وإجاباته.

وقالت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط انها تتخذ اللازم لرصد حالات الغش ولجان تسريب الامتحانات والتأكد من صحة الواقعة.

وأدى اليوم الاثنين 80 ألفًا طالب وطالبة بالشهادة الإعدادية بأسيوط امتحان الفصل الدراسي الأول في مادتي «الجبر - الهندسة »، داخل 240 لجنة امتحان على مستوى محافظة أسيوط، وسط إجراءات الوقائية الاحترازية وأمنية مشددة حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط اسيوط اليوم إعدادية التهوية الجيدة التربية والتعليم الهواتف المحمولة الشهادة الأعدادية بأسيوط الشهادة الاعدادي الشهادة الاعدادية بمحافظة اسيوط الشهادة الاعدادية امتحان مادة الجبر امتحانات الفصل الدراسى امتحانات الشهاده الاعداديه تسريب الامتحانات لجان امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة اسيوط محافظة أسيوط اليوم وزارة التربية والتعليم

مواد متعلقة

80 ألف طالب بالإعدادية يؤدون امتحاني الجبر والهندسة في أسيوط

جامعة أسيوط تفتتح معرض الحرف اليدوية "رؤية فنية نوعية للمخلفات الزراعية"

محافظ أسيوط يوجه باستمرار عمل منافذ بيع اللحوم بأسعار مخفضة

مواصلة التشطيبات النهائية لمدرسة البورة الإبتدائية الجديدة بأسيوط

بدء أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بحي حسام كيلاني في أسيوط

امتحان اللغة العربية يرسم البسمة على وجوه طلاب أسيوط رغم غموض بعض الأسئلة (فيديو)

تحرير 40 محضرا تموينيا في حملة تفتيشية بأسيوط

رفع 85 طن مخلفات وتراكمات قمامة بأسيوط

ads

الأكثر قراءة

خطوات تفعيل مكالمات الواي فاي بهواتف أندرويد

لو شاطر حلها، جمع "ساع" تحير طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة

طلاب الشهادة الإعدادية بالشرقية: امتحان الإنجليزي سهل

طريقة تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي بهواتف آيفون

تداول امتحان الجبر للشهادة الإعدادية على جروبات تيليجرام وواتس آب بأسيوط، والتعليم تحقق

بداية برنامج عجائب وغرائب، ساويرس يكشف ملامح فترة حكم ترامب لأمريكا

كولر يشيد بموهبتي الأهلي بعد تصعيدهما للفريق الأول

ليفربول يبعد بالصدارة، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة تشيلسي ضد وولفرهامبتون

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 20 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

علماء روس ينجحون بعملية زرع حالب معدل وراثيا في خنزير

العثور على 24 جثة في مقبرة جماعية بالمكسيك

كانت مخبأة داخل ألعاب أطفال، إتلاف 100 مليون حبة كبتاجون في سوريا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر بالأسواق اليوم الإثنين 20-1-2025

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 19-1-2025

كم يبلغ سعر الأرز بالسوق المحلية اليوم الأحد 19/1/2025 ؟

استقرار أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

1.44 تريليون دولار زيادة في ثروة أغنى 500 ملياردير خلال 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعرف على سبب نزول بعض آيات سورة التوبة

الشيخ محمد صديق المنشاوي، الصوت الباكي وأحد رواد دولة تلاوة القرآن الكريم

متى كان يرسل الله الرسل؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية