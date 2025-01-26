الأحد 26 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

صيدلة أسيوط تنظم مؤتمر "خطوة على الطريق" في نسخته الـ17 في فبراير المقبل

مؤتمر خطوة علي الطريق،
مؤتمر خطوة علي الطريق، فيتو

 أعلنت كلية الصيدلة بجامعة أسيوط، عقد المؤتمر العلمي "خطوة على الطريق" في نسخته السابعة عشرة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، بإشراف الدكتور أحمد عبد المولي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة جيهان نبيل عميد كلية الصيدلة، خلال الفترة من ٣  حتي ٦  فبراير المُقبل، بالمبنى الإداري بالجامعة.

 

تطوير مهارات طلاب كلية الصيدلة بجامعة أسيوط 

 

  وأوضح رئيس جامعة أسيوط؛ أن المؤتمر يستهدف تطوير مهارات طلاب كلية الصيدلة بجامعة أسيوط، وتأهيلهم لسوق العمل، وتمكينهم؛ من بناء رؤية واضحة لمستقبلهم المهني في مجال الصيدلة، وتوفير منصة للتواصل مع الخبراء، والمتخصصين في المجال، بالإضافة إلى إكساب المشاركين؛ خبرات عملية تمكنهم من مواجهة تحديات سوق العمل، وهو ما يمثل فرصة مُميزة؛ لتحفيز الطلاب على الابتكار، والمساهمة في تطوير المجال الصيدلي.

 

 

وأضافت الدكتورة جيهان نبيل؛ إن مؤتمر جامعة أسيوط سوف يتضمن مشاركة نخبة من أكبر الأساتذة، والمتخصصين في مجال الصيدلة، بالإضافة إلى مشاركة شخصيات بارزة من محافظة أسيوط، وممثلين عن كبرى شركات الأدوية؛ مما يجعله منصة مثالية تجمع بين الطلاب، والخبراء؛ في مختلف المجالات.

 

جامعة أسيوط تفتتح معرض الحرف اليدوية "رؤية فنية نوعية للمخلفات الزراعية"

رئيس جامعة أسيوط يترأس اجتماع لجنة الإشراف على الصناديق والوحدات ذات الطابع الخاص

ويشارك في الإشراف على فعاليات المؤتمر؛ الدكتور حسن رفعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نرمين العراقي المشرف الأكاديمي للاتحاد الصيدلي لطلاب كلية الصيدلة بالجامعة، والدكتور هشام توفيق منسق الأنشطة الطلابية بكلية الصيدلة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط المؤتمر العلمي الدكتور هشام توفيق جامعة أسيوط رئيس جامعة أسيوط كلية الصيدلة بجامعة أسيوط كلية الصيدلة عميد كلية الصيدلة مؤتمر خطوة على الطريق محافظة اسيوط وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب

مواد متعلقة

استمرار أعمال التطوير والتجميل بموقف المعلمين بحي غرب أسيوط

رئيس أبوتيج بأسيوط يتابع سير العمل بمشروع العبارات النهرية

محافظ أسيوط يلتقي المواطنين بمركز القوصية للاستماع لطلباتهم (صور)

محافظ أسيوط: إيقاف التعامل على كامل حيازات المخالفين والمتعدين على الأراضي

ضبط لحوم مذبوحة خارج السلخانة في حملة مكبرة بأسيوط

انطلاق حملة تحصين الماشية ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام بأسيوط الأحد

محافظ أسيوط ومدير الأمن يضعان إكليل الزهور على نصب شهداء الشرطة (فيديو وصور)

محافظ أسيوط يهنئ رئيس الجمهورية بعيد الشرطة الـ73
ads

الأكثر قراءة

تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

زيادة 500% في سعر دواء شهير لعلاج الاكتئاب

تفاصيل عرض الأهلي للحصول على خدمات لاعب بتروجت

استبعاد رمضان صبحي من قائمة بيراميدز لمباراة الأهلي في الدوري

الخطيب يصل مقر بتروجت لحسم صفقة أحمد رضا

لم تحدث بالانتقال، علي جمعة يكشف تفاصيل مثيرة لرحلة الإسراء والمعراج

لماذا ينتصر الظالم في هذا العالم؟ شيخ الأزهر يرد على سؤال الأطفال بمعرض الكتاب

الزمالك يكشف موعد عودة أحمد حمدي

منوعات

المزيد

حكاية عجوز لبنانية تحدت دبابات وجنود الاحتلال بالحجارة للحفاظ على أرضها

أكثر إمرأة عاشت بكلية خنزير، أمريكية تحطم رقم قياسي جديد

استخدام عبوة ناسفة لسرقة أساور ملكية وخوذة ذهبية أثرية من معرض بهولندا

توقعات الأبراج اليوم الأحد 26 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًّا اليوم الأحد

تعرف على أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأحد

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأحد

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعبي الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الإسراء والمعراج للذرية والحمل والولادة والإنجاب

لم تحدث بالانتقال، علي جمعة يكشف تفاصيل مثيرة لرحلة الإسراء والمعراج

لماذا ينتصر الظالم في هذا العالم؟ شيخ الأزهر يرد على سؤال الأطفال بمعرض الكتاب

المزيد
الجريدة الرسمية