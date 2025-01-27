متى يمكن تقديم الحليب الحيواني للرضع، وما هي مخاطره؟

يشرب الأطفال حليب الثدي واللبن الصناعي، لذلك قد يعتقد البعض أنهم يستطيعون شرب الألبان الأخرى بأمان، ولكن هذا غير صحيح، فيجب تجنب إطعام حليب البقر لأي طفل أصغر من 12 شهرًا، كما لا ينبغي لهم تناول أنواع أخرى من الحليب - حتى الأنواع التي تأتي من اللوز والشوفان وفول الصويا.

مخاطر تناول الحليب للأطفال دون سن 12 شهرًا

حتى يبلغ الطفل عامًا واحدًا، فإن النوع الوحيد من الحليب الذي يجب أن يتناوله هو حليب الثدي أو حليب الأطفال المدعم بالحديد المحضر بشكل صحيح، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي، حيث يرتبط حليب البقر بمخاطر صحية عند الأطفال:

قد يسبب نزيفًا في الجهاز الهضمي، يرتبط حليب البقر بنزيفات مجهرية صغيرة في الجهاز الهضمي للرضع الذين تقل أعمارهم عن عام واحد والأطفال الصغار الذين تزيد أعمارهم عن عام واحد والذين يستهلكونه بكميات زائدة.

يفتقر إلى العناصر الغذائية التي يحتاجها الأطفال، على عكس الحليب الحيواني أو النباتي، يحتوي حليب الأم والحليب الصناعي على التوازن الأمثل لمعظم العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الأطفال.

الكثير من البروتينات، الحليب البقري لا يحتوي على النسب الصحيحة من البروتينات والدهون الموجودة في حليب الأم أو الحليب الصناعي، والذي يمكن أن يؤدي هذا إلى إجهاد كلى الطفل، من بين مخاطر أخرى.

فخلال الأشهر الستة الأولى من حياتهم، يجب أن يحصل معظم الأطفال على كل غذائهم من حليب الأم أو الحليب الصناعي، وفي هذه المرحلة، يمكنك البدء في تقديم الأطعمة الصلبة.

هل يمكن للأطفال تناول أنواع أخرى من الحليب؟

بعض الأطعمة التي يتناولها الكبار ليست جيدة للأطفال، بما في ذلك أنواع مختلفة من الحليب.

فبالإضافة إلى تجنب حليب البقر، لا ينبغي إعطاء حليب الماعز أو بدائل الحليب (مثل حليب الصويا أو حليب اللوز) للأطفال الرضع الذين تقل أعمارهم عن 12 شهرًا، فهي ليست مثالية لنمو الطفل وتطوره.

حتى بعد أن يبلغ طفلك سن 1، من الأفضل الابتعاد عن الحليب المنكه (وبدائل الحليب)، مثل تلك التي تأتي في أصناف الشوكولاتة أو الفانيليا أو الفراولة، فهي تضيف سكرًا إضافيًا لا يحتاجه الأطفال فحسب، بل ولا ينبغي لهم تناوله حقًا.

حيث توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بعدم تناول الأطفال دون سن 2 أي سكر مضاف على الإطلاق، ويجب ألا يتناول الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 2 وما فوق أكثر من 25 جرامًا (أو 6 ملاعق صغيرة) من السكر المضاف يوميًا.

هل يمكن للأطفال تناول منتجات ألبان أخرى؟

لا يُعد حليب البقر آمنًا للأطفال دون سن 12 شهرًا، ولكن القواعد نفسها لا تنطبق بالضرورة على منتجات الألبان الأخرى.

يمكن تقديم الجبن والزبادي العادي للأطفال الرضع الذين تقل أعمارهم عن عام واحد، ومن المقبول عمومًا أيضًا استخدام كميات صغيرة من الحليب للطهي أو تحضير أطعمة أخرى مناسبة للرضع.

كيفية إدخال الحليب بأمان في النظام الغذائي للأطفال الصغار

بعد سن عام واحد، من الآمن - والموصى به - البدء في دمج الحليب في النظام الغذائي للطفل، خاصةً إذا بدأ في الانتقال بعيدًا عن حليب الأم أو الحليب الصناعي.

فمن سن عام إلى عامين، يجب إعطاء الأطفال حليب البقر الكامل العادي، والذي يحتوي على التوازن الصحيح من العناصر الغذائية لاحتياجاتهم، وإذا كان الطفل يعاني من حساسية الحليب أو مشاكل أخرى تتعلق بحليب الأبقار، فيمكن لطبيب الأطفال أو أخصائي التغذية المعتمد أن يقترح خطة التغذية الأكثر صحة وأمانًا.

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