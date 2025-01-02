علامات تؤكد إصابة الطفل بالجفاف، تعرفي عليها وطرق العلاجات المنزلية

يعتمد الأطفال على نظام غذائي سائل بحت خلال الأشهر القليلة الأولى من حياتهم، سواء كانوا يرضعون رضاعة طبيعية أو من الزجاجة، وحتى بعد ذلك، قد يبدو الرضع أو الطفل الصغير مرتبطًا دائمًا بكوب الشرب الخاص به، لذلك لا يضع العديد من الأهالي فكرة أن يصاب الأطفال بـالجفاف في بعض الأحيان، تمامًا مثل البالغين في الاعتبار.

الجفاف يعني أن الطفل فقد الكثير من الماء ولا يستطيع شرب ما يكفي من السوائل (الحليب) لتعويضه على الفور، ويؤدي حجمهم الصغير من السهل على الأطفال الصغار فقدان الماء والإصابة بالجفاف، وفي الحالات الخطيرة، يمكن أن يكون الجفاف خطيرًا على الأطفال إذا ترك دون علاج، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي

علامات وأعراض الجفاف عند الأطفال

يمكن أن تختلف علامات وأعراض الجفاف اعتمادًا على مقدار فقدان الماء لدى الطفل، وقد تكون مختلفة أيضًا عند الأطفال حديثي الولادة والرضع والأطفال الصغار.

تشمل العلامات الشائعة للجفاف عند الأطفال حديثي الولادة ما يلي:

بقعة غائرة طرية أعلى الرأس

النوم كثيرًا

عيون غائرة

البكاء مع القليل من الدموع أو بدونها

الانزعاج

اليدين والقدمين الباردة أو المتغيرة اللون

الجلد المتجعد

وتشمل العلامات الشائعة للجفاف عند الأطفال الرضع والأطفال الصغار ما يلي:

عدم الرغبة في اللعب

التعب أو الانزعاج

حفاض جاف لمدة 6 ساعات أو أكثر

عيون غائرة

البكاء مع القليل من الدموع أو بدونها

جفاف الفم

الإمساك أو حركات الأمعاء الصعبة أو الأقل (إذا كان الجفاف ناتجًا عن عدم شرب كمية كافية من الماء)

اليدين الباردة

التنفس السريع

سرعة ضربات القلب

أسباب الجفاف عند الأطفال

عند الأطفال حديثي الولادة

غالبًا ما يعاني الأطفال حديثي الولادة من فواق بسيط عندما يتعلمون لأول مرة كيفية الحصول على الحليب، وقد يواجهون أيضًا صعوبة في بلع وهضم الحليب، وتعتبر مشاكل الالتصاق بالثدي والحصول على الحليب شائعة جدًا، وفي الواقع، هذه هي بعض الأسباب التي تجعل الأطفال يفقدون وزنهم في الأسبوع الأول من حياتهم.

لذا فإن بعض أسباب الجفاف عند الأطفال حديثي الولادة هي:

عدم قدرة الطفل على الالتصاق بالحلمة بشكل صحيح

انخفاض إمداد حليب الثدي في البداية

عدم قدرة الطفل على مص الحليب من الحلمة أو الزجاجة بشكل كافٍ

تقيؤ الطفل أو تقيؤه كثيرًا

حليب الثدي ليس متوازنًا أو مزيجًا صحيحًا من الماء والأملاح (سبب نادر جدًا للجفاف عند الأطفال حديثي الولادة).

الأسباب عند الرضع والأطفال الصغار

تتشابه أسباب الجفاف عند الأطفال الأكبر سنًا والأطفال الصغار إلى حد كبير، وهم أكثر عرضة للإصابة بالجفاف عندما يشعرون بالإعياء، ويمكن أن تؤدي الأنفلونزا وفيروسات المعدة وعدم تحمل الطعام أو الحساسية إلى نوبة مؤقتة من الجفاف.

تشمل أسباب الجفاف عند الرضع والأطفال الصغار ما يلي:

الإسهال

القيء

التعرق

الحمى

ارتفاع درجة الحرارة

العلاجات المنزلية للجفاف عند الرضع

تعتمد العلاجات المنزلية للجفاف عند الأطفال على السبب وعمر الطفل.

الرضاعة الطبيعية بانتظام

إذا لم يلتقم الطفل حديث الولادة بالثدي بشكل صحيح بعد، استمري في محاولة الرضاعة الطبيعية على فترات منتظمة، ودعي طفلك يحاول الالتقام ثم خذي استراحة عندما يتعب، وحاولي الرضاعة الطبيعية مرة أخرى بعد 15 دقيقة أو نحو ذلك.

جربي الرضاعة بالزجاجة أو بالقطارة

إذا لم يتمكن الطفل حديث الولادة من الرضاعة الطبيعية أو لم تنتجي ما يكفي من الحليب بعد، فحاولي طرقًا مختلفة لإخراج الحليب، اضخي حليب الثدي أو اصنعي حليبًا صناعيًا للأطفال، واستخدمي زجاجة أو قطارة معقمة أو ملعقة صغيرة لإطعام طفلك الحليب برفق.

جربي تركيبات مختلفة

البصق وحتى القيء أمر طبيعي للأطفال حيث يعتادون على هضم الحليب، وإذا كنت ترضعين طفلك بالحليب الصناعي، فحاولي استخدام نوع آخر من الحليب الصناعي لمعرفة ما إذا كان طفلك يفضله أكثر، قد تتمكنين من مساعدة طفلك على تقليل تقيؤه بهذه النصائح.

للتعرق الليلي، ألبسيه ملابس خفيفة

إذا كان طفلك أو طفلك الصغير يتعرق ليلًا أو عندما ينام، ألبسيه ملابس قابلة للتنفس، واختري فراشًا أخف وزنًا، وقومي بخفض درجة الحرارة، لمنعه من ارتفاع درجة حرارته ليلًا للحمى، امنحيه حمامًا إسفنجيًا

إذا كان الرضيع أو طفلك الصغير يعاني من الحمى، يمكنك محاولة ترطيبه بالإسفنج في ماء فاتر، وضعي أيضًا هذه النصائح في اعتبارك للمساعدة في خفض الحمى.

اصنعي الحلوى المثلجة

يمكنك خداع طفلك الصغير للحصول على المزيد من السوائل عن طريق السماح له بمص الحلوى المثلجة، اصنعي نوعك الخالي من السكر عن طريق تجميد الفاكهة المهروسة والعصير.

قدمي له الأطعمة الغنية بالعصير

يمكنك أيضًا السماح له بتناول الماء، فإذا كان الرضيع أو طفلك الصغير صعب الإرضاء بشأن شرب الماء أو الحليب، فامنحيه الفاكهة والخضروات الغنية بالعصير مثل البطيخ أو البرقوق أو الخيار.

متى يجب الاتصال بالطبيب؟

يمكن أن يصاب الأطفال الصغار والرضع بالجفاف بسرعة بسبب صغر حجمهم، فالأطفال حديثو الولادة لديهم معدة صغيرة جدًا بحيث لا يمكنهم حمل الكثير من الحليب في المرة الواحدة، من المهم الاتصال بالطبيب، إذا لاحظت أي أعراض للجفاف، فيمكن أن يصبح الأمر خطيرًا بسرعة.

إذا كان لديك طفل حديث الولادة أو طفل أصغر من 3 أشهر، فاتصل بطبيبك على الفور إذا كانت درجة حرارته المستقيمية 100.4 درجة فهرنهايت (38 درجة مئوية) أو أعلى، وإذا كان طفلك إذا كان طفلك الرضيع أو الصغير يعاني من القيء الشديد، فاتصلي بطبيبك دائمًا.

في حالة الجفاف الشديد، قد يحتاج طفلك الصغير إلى العلاج في المستشفى، وسيتم إعطاؤه سائلًا بزجاجة أو أنبوب يمر من أنفه إلى معدته. قد يحصل أيضًا على سائل من أنبوب يمر عبر الوريد (IV).

قد يوصي طبيبك بمحلول إلكتروليت مثل بيدياليت لطفلك الأكبر سنًا، ويحتوي هذا النوع من التركيبة على أملاح إضافية ومغذيات أخرى يحتاجها الأطفال الرضع والأطفال الصغار عندما يفقدون الكثير من الماء.

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