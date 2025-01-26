أكثر انتشارًا بين الرضع وكبار السن، أعراض وأسباب تسمم الدم

تسمم الدم هو استجابة مناعية شديدة للعدوى، ويمكن للجهاز المناعي أن يؤذي الأنسجة والأعضاء، وقد يهدد الحياة.

يكون تسمم الدم استجابة لعدوى تتطور في الجلد أو الرئتين أو المسالك البولية أو جزء آخر من الجسم.

ويعد السبب الشائع للإصابة بالإنتان هو تسمم الدم، وهو عدوى بكتيرية في الدم.

أعراض تسمم الدم

أي شخص مصاب بعدوى يصاب بأعراض الإنتان يحتاج إلى عناية طبية عاجلة:

حمى وقشعريرة ورعشة

نبض سريع

صعوبة في التنفس

جلد رطب أو متعرق

ألم شديد

احمرار أو تغيرات أخرى في اللون وتورم حول الجرح

عندما يكون تسمم الدم شديدًا، يمكن أن يسبب أيضًا:

دوار أو إغماء

انخفاض حجم البول

بشرة شاحبة أو متغيرة اللون أو مرقطة

جلد دفيء أو بارد بشكل غير عادي، كما هو الحال مع الحمى

جلد بارد شاحب في الأطراف

ارتباك وانخفاض اليقظة وتغيرات أخرى في الحالة العقلية للشخص

شعور بالخوف المفاجئ من الموت

كلام غير واضح

إسهال أو غثيان أو قيء

ألم شديد وانزعاج عام شديد

ضيق في التنفس

فقدان الوعي

مع تقدم تسمم الدم، يمكن أن يحدث صدمة إنتانية، ويتضمن هذا انخفاض ضغط الدم بشكل خطير، مما يعني أن الأكسجين لم يعد قادرًا على الوصول إلى أعضاء الجسم.

يتعرض كبار السن والأطفال الصغار لخطر الإصابة بتسمم الدم بشكل خاص، كما أنهم أكثر عرضة لتفاقم أعراض تسمم الدم بسرعة، ومع ذلك، قد يكون من الصعب اكتشاف المشكلة في هذه الفئات العمرية.

ويكون من الصعب أيضًا تحديد الأعراض لدى الأشخاص الذين يعانون من:

صعوبات التعلم

مشاكل التواصل

الخرف

أسباب تسمم الدم

تشمل أسباب تسمم الدم:

العدوى البكتيرية

العدوى الفطرية

العدوى الفيروسية، بما في ذلك كوفيد-19 والإنفلونزا

عوامل الخطر للإصابة بتسمم الدم

يمكن أن يؤثر تسمم الدم على أي شخص مصاب بالعدوى، ولكن الخطر أعلى بالنسبة إلى:

البالغين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد

الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة

الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، مثل مرض السكري وأمراض الرئة والسرطان

الحوامل قبل وبعد الولادة

الأشخاص الذين أصيبوا بالإنتان من قبل

والأشخاص الذين أصيبوا بأمراض خطيرة مؤخرًا، أو خضعوا لعملية جراحية، أو تم إدخالهم إلى المستشفى تتزايد قابلية الإصابة بالإنتان، وقد يكون أحد أسباب ذلك مقاومة المضادات الحيوية - وهو مصطلح يشير إلى أن الميكروبات أصبحت محصنة ضد الأدوية التي كانت تتحكم في العديد من الالتهابات في السابق.

علاج تسمم الدم

يقدم الطبيب علاجًا سريعًا لتسمم الدم، بما في ذلك:

علاج سبب العدوى

إعطاء المضادات الحيوية، إذا كانت العدوى بكتيرية

توفير الأكسجين والسوائل الوريدية لضمان تدفق الدم إلى الأعضاء

توفير وسيلة للتنفس المساعد، إذا لزم الأمر

تحديد موعد للجراحة، إذا لزم الأمر، لإزالة الأنسجة التالفة

غالبًا ما يتطلب الإنتان العلاج في المستشفى، ويحتاج بعض الأشخاص إلى رعاية مكثفة.

قد يحتاج كبار السن، على وجه الخصوص، إلى العلاج أيضًا من أجل:

منع تقرحات الضغط

منع تجلط الأوردة العميقة

التحكم في مستويات الجلوكوز

لا تستجيب بعض الحالات الشديدة من تسمم الدم أو الصدمة الإنتانية لجميع العلاجات الموجهة للمرض.

تسمم الدم عند الأطفال حديثي الولادة

يمكن أن يتطور تسمم الدم في غضون 24 ساعة من الولادة، وفي الأطفال حديثي الولادة، تسمى المشكلة الإنتان الوليدي، يعتبر الطفل حديث الولادة حتى 90 يومًا بعد الولادة.

هناك خطر أعلى للإصابة بتسمم الدم عند الأطفال حديثي الولادة إذا:

أصيب الشخص بعدوى العقدية من المجموعة ب أثناء الحمل.

الولادة قبل الأوان.

انفجر الماء قبل الولادة بأكثر من 24 ساعة.

يبدأ تسمم الدم عند الأطفال حديثي الولادة المتأخر بعد 24 ساعة أو أكثر من الولادة، ويمكن أن ينشأ عن عدوى بكتيرية أو فيروسية أو فطرية.

هناك خطر أعلى للإصابة بتسمم الدم عند الأطفال حديثي الولادة المتأخر إذا أمضى الرضيع وقتًا في المستشفى لتلقي العلاج من مشكلة أخرى أو اتصل بشخص مصاب بالعدوى.

تسمم الدم عند كبار السن

يتعرض كبار السن لخطر أعلى للإصابة بتسمم الدم لأنهم:

يكون لديهم حالات أخرى، مثل مرض السكري

يكون لديهم مناعة منخفضة

عدوى أكثر تكرارًا، وخاصة تلك التي يمكن أن تؤدي إلى الإنتان

خطر أعلى للإصابة بسوء التغذية

غالبًا ما ينشأ الإنتان من عدوى المسالك البولية أو عدوى الجهاز التنفسي، مثل الالتهاب الرئوي أو الأنفلونزا.

قد يكون من الصعب اكتشاف العلامات المبكرة للإنتان لدى كبار السن مقارنة بالشباب، ويمكن أن تتطور المشكلة بشكل أسرع.

بعد تعافي كبار السن من الإنتان، قد يكونون أكثر عرضة لخطر:

تكرار العدوى

الألم المزمن والتعب

اضطراب ما بعد الصدمة، أو اضطراب ما بعد الصدمة

تلف الأعضاء

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