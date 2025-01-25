مرض مناعي نادر يسبب الصلع الدائم، أعراض وطرق علاج الثعلبة الندبية

الثعلبة الندبية تتطور من تدمير بصيلات الشعر بسبب الالتهاب، ويمكن أن تؤدي إلى أنسجة ندبية وتساقط الشعر بشكل دائم.

وتعد نوعا نادرا من تساقط الشعر يمكن أن يحدث بسبب اضطرابات المناعة الذاتية، أو بسبب مشاكل حادة مثل الحروق أو الالتهابات الشديدة.

مثل الأنواع الأخرى من الثعلبة، يُعتقد أنها تحتوي على مكون التهابي يستهدف بصيلات الشعر، ويؤثر على نمو الشعر، وعلى عكس أنواع الثعلبة الأخرى، يمكن أن تنطوي النسخ الندبية على أنسجة ندبية، ومن المرجح أن يكون تساقط الشعر اللاحق دائمًا، وفقًا لموقع “Healthline” الطبي.

أنواع الثعلبة الندبية

قد تكون الثعلبة الندبية أولية أو ثانوية، وقد تكون الأنواع الفرعية الأولية ناجمة عن التهاب كامن أو استجابة مناعية ذاتية، في حين أن الأنواع الفرعية الثانوية لها أسباب خارجية مثل الحروق الكيميائية أو الالتهابات الشديدة أو غيرها من الأضرار التي تلحق بالجلد.

الثعلبة الندبية الأولية

تستهدف الثعلبة الندبية الأولية بصيلات الشعر وتدمرها بسبب عوامل غير خارجية، مثل الاضطرابات المناعية الذاتية.

وأكثر أنواع الثعلبة الندبية الجبهية شيوعًا هي الثعلبة الليفية الجبهية والحزاز المسطح الشعري.

الثعلبة الندبية الثانوية

عند مناقشة الثعلبة الندبية، يشير معظم المتخصصين في الرعاية الصحية إلى الأشكال الأولية، ومع ذلك، من المهم أيضًا أن يكون الشخص على دراية بالأنواع الفرعية الثانوية.

قد يكون سبب هذه الحالة عوامل خارجية، مثل:

الحروق

الالتهابات

العلاجات الإشعاعية للسرطان

الأورام

أسباب الإصابة بالثعلبة الندبية

تعتبر الثعلبة الندبية حالة نادرة في جميع أنحاء العالم، والأسباب الدقيقة للأنواع الفرعية الأولية غير معروفة.

من ناحية أخرى، فإن تأثيرات الثعلبة الندبية معروفة جيدًا، وتنطوي جميع الأنواع الفرعية على التهاب يستهدف بصيلات الشعر، حيث يتم تدمير كل من الغدد الدهنية الأساسية والخلايا الجذعية، وبدون بصيلات الشعر العاملة، لا يمكن أن ينمو شعر جديد.

أيضًا، في حين أن الثعلبة الندبية يمكن أن تتطور في جميع الجنسين والفئات العمرية، فإن الباحثين غير متأكدين مما إذا كانت هذه الحالة لها مكون وراثي.

نوع واحد من الثعلبة الندبية الأولية، الثعلبة الندبية المركزية، هو الأكثر شيوعًا بين الإناث من أصل أفريقي ويمكن أن يكون وراثيًا.

أعراض الثعلبة الندبية

تظهر الأعراض المحتملة للثعلبة الندبية على فروة الرأس وقد تشمل:

التقشر

الاحمرار

الحساسية

الحرق

الحكة

الألم

تغيرات التصبغ

البثور

بقع الصلع الناعمة بدون علامات المسام

علاج الثعلبة الندبية

يركز علاج الثعلبة الندبية على إيقاف الالتهاب الذي يسبب نشاط المرض، وبالتالي يمكن تجنيب بصيلات الشعر الصحية المتبقية، ويمكن للعلاج أيضًا تقليل أعراض فروة الرأس.

هناك مجموعة متنوعة من الأدوية المستخدمة في علاج الثعلبة الندبية، وقد يختلف بعضها بناءً على النوع الفرعي الذي يعاني منه الشخص، تشمل الخيارات الممكنة:

الأدوية المضادة للالتهابات

الكورتيكوستيرويدات الموضعية أو القابلة للحقن

مثبطات المناعة

المضادات الحيوية

الأدوية البيولوجية

بالإضافة إلى ذلك، قد يوصي طبيب الأمراض الجلدية بعلاجات نمو الشعر المتاحة دون وصفة طبية، وفي حين أن هذه العلاجات الموضعية قد تستغرق 4 أشهر على الأقل حتى تعمل، إلا أنها قد تساعد في الحفاظ على بصيلات الشعر الصحية قبل أن تتلف بشكل دائم.

قد تكون جراحة استعادة الشعر الاختيارية خيارًا بمجرد توقف نشاط المرض لمدة 1 إلى 2 سنة على الأقل.

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