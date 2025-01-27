طرق علاج ألم الصدر بالمنزل، ومتى يدل على حالة طبية طارئة؟

يعد ألم الصدر أحد الأسباب الأكثر شيوعًا التي تجعل الناس يذهبون إلى غرفة الطوارئ في معظم الأحيان، لا يكون السبب بسبب نوبة قلبية أو حالة أخرى تهدد الحياة.

ويكون ألم الصدر خطيرًا ويتطلب رعاية طارئة إذا:

كان يشبه الضغط أو الضيق (بدلًا من الألم الحاد).

بدأ فجأة ولا يختفي.

حدث مع أعراض أخرى، مثل ضيق التنفس والدوار والتعب والغثيان والتعرق.

كيفية التخلص من ألم الصدر في المنزل

إذا استبعد مقدم الرعاية الصحية وجود نوبة قلبية وما زال الشخص يعاني من ألم في الصدر، يمكن علاجه في المنزل، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic ” الطبي

مضادات الحموضة لألم الجهاز الهضمي

غالبًا ما يكون ألم الصدر المعوي ناتجًا عن شيء أكلته أو شربته، ويمكن أن تشعر به مثل حرقة المعدة أو نوبة قلبية، وقد يعاني المرض من ألم الصدر هذا عند البلع أو بعد:

شرب الكحول أو المشروبات الغازية.

تناول الأطعمة الغنية أو الحارة.

الاستلقاء بعد الأكل.

تناول الحبوب.

إذا كان ألم الصدر مرتبطًا بالطعام، فحاول تناول دواء مضاد للحموضة، ويمكن أن يساعد تتبع ما يأكله الشخص أيضًا في تحديد المحفزات، حتى تتمكن من التخلص من تلك العناصر من النظام الغذائي، ويمكن أن يؤدي تناول المزيد من الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والأطعمة المخمرة أيضًا إلى تحسين صحة الأمعاء بشكل طبيعي.

إذا شعرت أن الألم ناتج عن تعلق الطعام في الصدر، فقد يكون السبب هو اضطراب حركة المريء، حيث يفتح المريء ويغلق لنقل الطعام من الفم إلى المعدة، وإذا لم تعمل عضلات المريء بشكل صحيح، فقد يعلق الطعام.

استخدم جهاز الاستنشاق لألم الصدر المرتبط بالرئة

إن الاستراتيجيات المنزلية لعلاج ألم الصدر المرتبط بالرئة محدودة، وإذا كان الشخص يعاني من الربو، فيمكن تجربة جهاز الاستنشاق.

في حالات الرئة الأخرى التي تسبب ألم الصدر يجب الاتصال بمقدم الرعاية، خاصة إذا اكنت مصاحبة للأعراض التالية:

السعال أو الصفير.

الحمى.

ضيق التنفس.

يشكو بعض الأشخاص من آلام في الصدر بسبب التدخين الإلكتروني، حيث يمكن أن يسبب أمراض الرئة، لذلك من المهم الإقلاع عن التدخين الإلكتروني.

أدوية مضادة للالتهابات لألم الصدر المرتبط بالجهاز العضلي الهيكلي

عادةً ما يشعر المريض بألم في الصدر المرتبط بالجهاز العضلي الهيكلي في منطقة معينة، ومن المحتمل أن يزداد الألم سوءًا عند الضغط عليه أو أخذ نفس عميق، وإذا كانت هذه هي الحالة، فإن أفضل علاج منزلي هو الراحة والثلج والأدوية المضادة للالتهابات.

في المرضى الذين لديهم تاريخ معروف من مرض الشريان التاجي، يعد الأسبرين دعامة أساسية في استراتيجية العلاج الخاصة بنا لتقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية، وإذا كان لديهم تاريخ معروف من أمراض القلب ويعانون من أعراض يخشى أن تكون نوبة قلبية، فإن الخطوة الأكثر أهمية هي الاتصال بخدمات الطوارئ حتى يتمكنوا من الاستجابة في الوقت المناسب.

الأعشاب والأطعمة والمكملات الغذائية الأخرى

غالبًا ما يكون سبب حرقة المعدة اختلال توازن مستويات الحمض في بطانة المعدة، ويمكن أن يساعد صودا الخبز الممزوجة بالماء الدافئ أو الحليب قليل الدسم في بعض الأحيان في تحييد الحمض وحل الأعراض.

كيفية التخلص من آلام الصدر المرتبطة بالقلق

من السهل الخلط بين نوبة الهلع والنوبة القلبية، كلاهما يسبب أعراض صدرية مفاجئة وتعرق، والفرق الرئيسي هو نوع ألم الصدر الذي تشعر به:

عادة ما تسبب نوبات الهلع ألمًا حادًا.

النوبات القلبية تشبه الضغط الشديد على الصدر.

ولكن إن لم يعاني المريض من القلق أو نوبة هلع من قبل، فيجب الاتصال بالطوارئ، عادة ما يكون القلق نفسيًا، ولكن يمكن أن يكون سببه أيضًا حالة جسدية، بما في ذلك النوبة القلبية.

عند الإصابة بنوبة قلبية، تميل النساء إلى الحضور إلى غرفة الطوارئ في وقت لاحق من الرجال، وقد يكون ذلك لأنهم أكثر عرضة لربط آلام الصدر بالقلق أو حالات أخرى.

إذا كان الذعر هو السبب وراء آلام الصدر، فيمكن التخلص منه في المنزل عن طريق الاستراتيجيات التالية للمساعدة في إيقاف نوبة الهلع:

اعترف بحدوثها وأنها ستزول.

تنفس.

قم بإلهاء نفسك.

تتبع وقت ظهور الأعراض لتحديد المحفزات.

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