قد تدل على حالة طبية طارئة، أسباب ألم الصدر لدى النساء

قد يشير ألم الصدر أو عدم الراحة إلى نوبة قلبية عند كل من الذكور والإناث، ولكن يمكن أن ينتج أيضًا عن حرقة المعدة ومشاكل الرئة والأمراض أخرى.

في بعض الحالات، قد يكون الألم أو عدم الراحة ناتجًا عن أسباب أخرى، مثل حرقة المعدة أو الارتجاع أو مشكلة متعلقة بالرئة أو مشكلة أخرى تؤثر على القلب، وعلى الرغم من أن بعض الأسباب المحتملة لألم الصدر أقل خطورة، يجب على المرأة طلب المساعدة على الفور لأن هذه الأعراض قد تشير إلى حالة طبية طارئة، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

أعراض النوبة القلبية عند النساء

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، فإن 1 من كل 4 وفيات بين الذكور و1 من كل 5 وفيات بين الإناث ترجع إلى أمراض القلب، ويشير مرض القلب إلى العديد من الحالات التي تؤثر على هذا العضو، بما في ذلك النوبة القلبية.

يميل الرجال والنساء إلى إظهار علامات مختلفة لـ لنوبة القلبية.

تكون النساء أقل عرضة من الرجال للشعور بكمية هائلة من الضغط في صدورهن، وبدلًا من ذلك، يكونون أكثر عرضة لتجربة الدوخة أو التعب أو الغثيان، وقد يكون لديهم أيضًا ألم في كلتا الذراعين، وليس الذراع الأيسر فقط.

وفقًا لجمعية القلب الأمريكية (AHA)، فإن الأعراض النموذجية للنوبات القلبية عند النساء تشمل:

ألم أو انزعاج في الصدر

ضيق في التنفس

تعرق بارد أو دوخة أو غثيان

انزعاج أو خدر أو ألم في أحد الذراعين أو كليهما أو الرقبة أو المعدة أو الفك أو الظهر

إحساس بالضغط أو الألم أو الضغط غير المريح أو الامتلاء في منتصف الصدر

تميل الأحاسيس التي تؤثر على الصدر إلى الاستمرار لأكثر من بضع دقائق أو تتوقف قبل أن تبدأ مرة أخرى.

أسباب أخري لألم الصدر لدى النساء

هناك العديد من الأسباب المحتملة الأخرى لألم الصدر عند النساء.

على الرغم من أن العديد من الأسباب ليست شديدة مثل النوبة القلبية، إلا أنها قد تتطلب عناية طبية.

الحالات المتعلقة بالقلب

تتضمن بعض الحالات المتعلقة بالقلب والتي قد تسبب ألمًا في الصدر ما يلي:

التهاب عضلة القلب، وهو التهاب يصيب عضلة القلب

الذبحة الصدرية، وهو ألم ناتج عن عدم حصول القلب على كمية كافية من الدم

اعتلال عضلة القلب، وهو مرض يصيب عضلة القلب

التهاب غلاف القلب، وهو التهاب الكيس المحيط بالقلب

تشريح الأبهر، وهو حالة نادرة يحدث فيها تمزق في الأبهر

مضاعفات الجهاز الهضمي

في بعض الحالات، قد يكون ألم الصدر ناتجًا عن مضاعفات وحالات في الجهاز الهضمي، وقد تشمل هذه:

حرقة المعدة أو مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)

التهاب المرارة أو البنكرياس

حصوات المرارة

حالات مرتبطة بالرئة

ترتبط الأسباب المحتملة الأخرى لألم الصدر بالرئتين وقد تشمل:

التهاب الشعب الهوائية

انهيار الرئة

الالتهاب الرئوي

الانسداد الرئوي، وهو نوع من جلطة الدم

تشنج القصبات الهوائية

مشاكل العظام أو العضلات

في حالات أخرى، قد تعاني المرأة من ألم في الصدر بسبب مشاكل في العظام أو العضلات.

يمكن أن يسبب الضلع المكسور أو المصاب بكدمة ألمًا وتورمًا، في حين أن متلازمة الألم المزمن والإجهاد العضلي يمكن أن يسببا ألمًا في الصدر.

قد يضغط الكسر الانضغاطي على العصب، مما يسبب الألم.

متى تذهب إلى الطبيب

يجب على أي شخص يعاني من ألم في الصدر غير مبرر أن يرى طبيبًا، والذي يمكنه إجراء اختبارات لتحديد السبب الأساسي واقتراح العلاجات المناسبة.

التشخيص

عادةً، سيطرح الطبيب عدة أسئلة حول التاريخ الطبي الفردي والعائلي للشخص، وسيسألون أيضًا عن الأعراض الأخرى والأدوية التي يتناولها الشخص.

معرفة هذه المعلومات يمكن أن تساعد الطبيب في استبعاد بعض الأسباب المحتملة.

بالإضافة إلى ذلك، قد يجري الطبيب اختبارًا واحدًا أو أكثر لتحديد سبب الألم، وقد تشمل هذه الاختبارات:

أشعة إكس على الصدر: تسمح الأشعة السينية للطبيب بإلقاء نظرة على القلب والرئتين والأوعية الدموية.

فحوصات الدم: تقيس هذه الاختبارات مستويات الإنزيمات في الدم.

التصوير بالرنين المغناطيسي: يمكن أن يكشف هذا الفحص عن أي ضرر في القلب أو الشريان الأورطي.

تصوير الأوعية الدموية: يستخدم الأطباء هذا الفحص للتحقق من وجود انسدادات في شرايين معينة.

تخطيط كهربية القلب: يسجل هذا الاختبار النشاط الكهربائي للقلب.

اختبارات الإجهاد: يستخدم الأطباء هذه الاختبارات لقياس وظيفة القلب بعد بذل مجهود.

تخطيط صدى القلب: يستخدم مخطط صدى القلب موجات صوتية لتسجيل صور متحركة للقلب.

علاج ألم الصدر لدى النساء

قد يصف الطبيب أحد خيارات العلاج العديدة، اعتمادًا على تشخيصه ونتائج الاختبارات، وغالبًا ما يحدد السبب الكامن وراء الألم مدى إلحاح العلاج ومدى الحاجة إليه.

إذا كان ألم الصدر ناتجًا عن مشاكل في القلب، فقد يقترح الطبيب واحدًا أو أكثر من العلاجات التالية:

قسطرة القلب، وهي إجراء لفتح الشرايين المسدودة

أدوية تفتح الشرايين المغلقة، أو تكسر الجلطات، أو تسييل الدم

جراحة لإصلاح الشرايين

في الحالات التي لا يتعلق فيها سبب ألم الصدر بالقلب، قد يوصي الطبيب بواحد أو أكثر من العلاجات التالية:

مضادات الحموضة أو مخفضات الحموضة للمساعدة في منع الارتجاع وحرقة المعدة

إعادة تضخم الرئة المنهارة

أدوية القلق.

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