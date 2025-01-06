10 أطعمة تساعد على التخلص من حرقة المعدة

أطعمة تساعد على التخلص من حرقة المعدة، تُعدّ حرقة المعدة من المشكلات الصحية التي تصيب العديد من الأشخاص، والتي تنتج عن ارتجاع الحمض المعدي إلى المريء، مما يسبب إحساسًا بالحرقة في منطقة الصدر أو الحلق.



أسباب الإصابة بحرقة المعدة



أشارت الدكتورة مها سيد اخصائية التغذية العلاجية، إلى أن العوامل التي تؤدي إلى الإصابة بحرقة المعدة مختلفة، وتشمل النظام الغذائي، الوزن الزائد، التوتر، وبعض الحالات الطبية.



ومع ذلك، فإن إدخال أطعمة معينة إلى نظامك الغذائي قد يساهم بشكل فعّال في تقليل الأعراض وتهدئة المعدة.



الأطعمة التي تساعد في تخفيف حرقة المعدة



حرقة المعدة

أضافت الدكتورة مها، أن هناك العديد من الأطعمة التي يمكن تناولها للتخلص من حرقة المعدة، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.



1. الموز

يُعدّ الموز من الأطعمة القلوية التي تساعد على معادلة حمض المعدة. يعمل الموز على تكوين طبقة واقية على جدار المعدة والمريء، مما يقلل من احتمالية حدوث الارتجاع الحمضي. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الموز على ألياف قابلة للذوبان تعزز من الهضم الصحي وتقلل من تهيج الجهاز الهضمي.



2. الشوفان

الشوفان خيار ممتاز لوجبة الإفطار للأشخاص الذين يعانون من حرقة المعدة. يحتوي الشوفان على ألياف تساعد على تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء. كما أن الشوفان يمتص حمض المعدة الزائد ويقلل من فرص ارتجاعه إلى المريء.

3. الزنجبيل

يُعرف الزنجبيل بخصائصه المهدئة للجهاز الهضمي والمضادة للالتهابات. يُمكن تناوله كشاي دافئ أو إضافته إلى الطعام لتقليل التهيج والالتهاب في المريء. كما أن الزنجبيل يساهم في تسريع عملية الهضم، مما يقلل من ضغط المعدة على المريء.

4. اللوز

اللوز من المكسرات التي تحتوي على دهون صحية تُساعد على تهدئة حرقة المعدة. تناوله بكميات معتدلة يمكن أن يساعد على تقليل حموضة المعدة بفضل قوامه القلوي الذي يعمل على معادلة الأحماض.

5. الخضروات الورقية

تُعتبر الخضروات الورقية، مثل السبانخ والبروكلي والخس، أطعمة منخفضة الحموضة تساعد على تقليل ارتجاع الحمض. كما أنها غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن التي تُحسن صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

6. البطاطا

تتميز البطاطا بقدرتها على تخفيف حموضة المعدة بفضل قوامها القلوي ومحتواها العالي من الألياف. يمكن تناولها مشوية أو مطبوخة كوجبة خفيفة وصحية.

7. الزبادي

الزبادي من أفضل الأطعمة لتهدئة حرقة المعدة بفضل احتوائه على البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تساعد في تحسين توازن البكتيريا في الجهاز الهضمي. كما أن قوام الزبادي الكريمي يهدئ بطانة المريء والمعدة. يُفضل اختيار الزبادي قليل الدسم لتجنب تفاقم المشكلة.

8. البطيخ

يُعتبر البطيخ من الفواكه المهدئة التي تساعد على تقليل الحموضة. يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء، مما يساعد على ترطيب الجسم ومعادلة حمض المعدة.

9. الشمر

الشمر من الأعشاب التي تعمل على تهدئة الجهاز الهضمي بفضل خصائصه المضادة للالتهابات. يمكن تناوله كشاي أو إضافته إلى السلطات. يساعد الشمر على تقليل انتفاخ المعدة وتهدئة المريء.

10. العسل

العسل يُعتبر علاجًا طبيعيًا فعالًا لتهدئة حرقة المعدة. يُمكن تناوله بمفرده أو مع الماء الدافئ لتهدئة بطانة المريء. كما أنه يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا تساعد على تعزيز شفاء الأنسجة المتضررة بسبب الحموضة.

نصائح غذائية لتجنب حرقة المعدة



علاج حرقة المعدة

تجنب الأطعمة المحفزة: مثل الأطعمة المقلية، الدهنية، الغنية بالتوابل، والطماطم، والتي تزيد من حدة الأعراض.

تناول وجبات صغيرة: بدلًا من تناول وجبات كبيرة، يُفضل توزيع الطعام على وجبات صغيرة طوال اليوم لتجنب ضغط المعدة على المريء.



تجنب الأكل قبل النوم: يُنصح بتجنب تناول الطعام قبل النوم بثلاث ساعات على الأقل لتقليل احتمالية حدوث الارتجاع الحمضي.

شرب الماء بكميات معتدلة: يساعد الماء على تخفيف الحموضة، ولكن تجنب شرب كميات كبيرة أثناء تناول الطعام لتجنب انتفاخ المعدة.



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