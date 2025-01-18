الخطر قائم حتى مارس، الصحة تنصح بهذا الإجراء لمواجهة عدوى الفيروسات التنفسية

قال الدكتور حسام حسني أستاذ الأمراض الصدرية بطب القصر العيني ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا إن الالتزام بتطبيق العادات الصحية والإجراءات الوقائية يحمي من الإصابة بالفيروسات التنفسية وأى نوع عدوى تنتقل باللمس والرذاذ.

ضرورة الالتزام بالمسافة الآمنة

وشدد أستاذ أمراض الصدر على أن المسافة الآمنة وغسل اليدين سلاح الحماية من الفيروسات، مشيرا إلى أن موسم انتشار الفيروسات التنفسية مستمر حتى نهاية مارس القادم.

إجراءات مكافحة العدوى

ولفت إلى أن أى إنسان مصاب بفيروس وموجود في تجمع مزدحم إذا عطس سوف

ينتقل الفيروس لجميع المتواجدين حوله لذا يجب الالتزام بالسعال والعطس في منديل فضلا عن عدم الحديث بصوت مرتفع مع الآخرين حتى لا ينتقل رذاذ الحديث إليهم.

وأكد الدكتور حسام حسني أستاذ الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة القاهرة، وجود زيادة في أعداد الإصابات بالفيروسات التنفسية، مشيرا إلى أنها لا تمثل خطورة على حياة المريض، كما أن الحالات المصابة لا تعاني من نقص الأكسجين وأغلبها أعراض بسيطة تشبه نزلة البرد.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الفيروسات التنفسية

وأوضح أن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الفيروسات التنفسية هم: الأطفال والرضع وكبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة، مشددا على أن المصابين عليهم استشارة الطبيب عند ظهور أعراض تنفسية حتى لا يتعرضون للإصابة بالالتهاب الرئوي أو نقص الأكسجين.

كانت أكدت وزارة الصحة أن أعلى معدلات الإصابة من الفيروسات التنفسية المنتشرة حاليا هي فيروس الإنفلونزا.

زيادة العدوى في موسم الشتاء

وأشارت إلى أن هذه الفترة من موسم الشتاء يزيد فيها العدوى التنفسية.

أوضحت وزارة الصحة أن أهم الفيروسات تتضمن الفيروس المخلوي التنفسي ونزلات البرد ونورو فيروس وتحورات كورونا.

ماذا يعني وباء؟

وأكدت وزارة الصحة بأن مصطلح وباء يعني وجود معدلات إصابة أكثر من المعتاد تسبب ضغطا على النظام الصحي وزيادة معدلات الدخول إلى المستشفيات وزيادة الوفيات، مشيرة الي أن الإصابات التنفسية الحالية أقل من العام الماضي.

أوضح الدكتور حسام حسني أستاذ الأمراض الصدرية ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس أن ارتفاع درجة حرارة الجسم يمثل خطورة في عدة حالات منها أن يكون مؤشر الحرارة يزيد على ٣٨.٥ يبدأ المريض في استشارة الطبيب، مشيرا إلى أن درجة الحرارة 40 تمثل علامة خطورة.

خطورة ارتفاع حرارة الجسم

وأشار إلى أن الحرارة إذا استمرار أكثر من ٤٨ ساعة تعتبر عامل خطورة ويجب استشارة الطبيب.

وأكد أستاذ الأمراض الصدرية أن الفيروس لا ينمو ولا يتكاثر إلا داخل جسم الإنسان، مشيرا إلى أنه لن ينتقل المرض طالما الفيروس خارج الجسم ويموت بعد مرور ٨ ساعات.



وتابع حديثه أن المريض إذا نجح في سيطرته على المرض لن ينتشر المرض أو ينتقل للآخرين من خلال الحصول على العلاج واتباع طرق الوقاية لمنع نقل الفيروس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.