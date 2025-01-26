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خارج الحدود

بعد رد القاهرة على تصريحات ترامب، حماس تثمن دور مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قالت حماس، في بيان لها اليوم، إنها “تثمن الموقف الأصيل لـ مصر والأردن، الرافض لتهجير شعبنا الفلسطيني أو تشجيع نقله أو اقتلاعه من أرضه تحت أية ذريعةٍ أو مبرر”.

حماس تؤكد تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه

وأكدت حركة حماس، تمسك الشعب الفلسطيني بأرضه ورفض النزوح والترحيل، كما دعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى التأكيد على رفضهما القاطع لكافة أشكال التهجير لشعبنا الفلسطيني، وإلى دعم حقوقه الوطنية.

الخارجية تشدد على موقف مصر الرافض للتهجير 

أكدت وزارة الخارجية في بيان صادر عنه فى وقت سابق اليوم، تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية لـ القضية الفلسطينية، مشددة أنها تظل القضية المحورية بالشرق الأوسط، وأن التأخر في تسويتها، وفي إنهاء الاحتلال وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، هو أساس عدم الاستقرار في المنطقة.

وأعربت وزارة الخارجية المصرية، في هذا السياق عن استمرار دعم مصر لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة في أرضه ووطنه، وبمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

مصر ترفض أي مساس بحقوق الشعب الفلسطينى 

كما شددت مصر على رفضها لأي مساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الاستيطان أو ضم الأرض، أو عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، سواءً كان بشكل مؤقت أو طويل الأجل، وبما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.

ودعت وزارة الخارجية، المجتمع الدولي في هذا السياق إلى العمل على بدء التنفيذ الفعلي لـ حل الدولتين، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام ١٩٦٧.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، دعا فى وقت سابق اليوم، إلى تهجير سكان غزة لمصر والأردن، لفترة قصيرة أو طويلة الأمد.


 

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حماس مصر والاردن الشعب الفلسطيني النزوح والترحيل جامعة الدول العربية

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