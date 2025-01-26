الإثنين 27 يناير 2025
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أخبار مصر

نقابة الأطباء تؤكد دعمها للموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين

نقابة الاطباء، فيتو
نقابة الاطباء، فيتو
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أدانت النقابة العامة للأطباء برئاسة النقيب العام الدكتور أسامة عبد الحي، بشدة التصريحات الصادرة عن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التي تضمنت إشارة مرفوضة تماما بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، في إطار السعي لتصفية القضية الفلسطينية، معتبرة أن هذه الخطوة من شأنها تهديد أمن واستقرار المنطقة بالكامل.

 

الاحتلال الإسرائيلي شن حرب غير مسبوقة على قطاع غزة

وأكدت نقابة الأطباء في بيان لها اليوم، أن الاحتلال الإسرائيلي شن حرب غير مسبوقة على قطاع غزة عمل خلالها على تدمير كافة مقومات الحياة في القطاع المحاصر وجعله غير صالح للسكان، بهدف دفع الشعب الفلسطيني إلى الهجرة، موجهة التحية للشعب الفلسطيني على صمود الأبطال، وتشبثه بتراب أرضه.

 

الموقف المصري الرافض بشدة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، لتهجير الفلسطينيين

وشددت نقابة الأطباء، على دعمها للموقف المصري الرافض بشدة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، لتهجير الفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم وتصفية القضية، داعيا المجتمع الدولي، وكل المؤسسات والأطراف الفاعلة للإعلان عن موقفها الرافض لما طرحه الرئيس الأمريكي، والتأكيد على أن تلك التصريحات من شأنها تأجيج الصراع في المنطقة.

كما شددت نقابة الأطباء على أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، هو الحل الوحيد دون غيره، لإنهاء التصعيد والاضطرابات التي تشهدها المنطقة.

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وطالب نقيب الأطباء كافة المؤسسات الدولية، الاضطلاع بدورها ودعم القطاع الصحي في غزة، الذي دمره عداون الاحتلال، وتوفير المستلزمات الطبية لعلاج الجرحى والمصابين من أبناء الشعب الفلسطيني.

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