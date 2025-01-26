يفتح أبواب الجحيم، ردود رسمية على مقترح ترامب لنقل سكان غزة إلى الأردن ومصر

بدأت ردود الفعل الرسمية تتولى على مقترح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لـ نقل سكان غزة إلى الأردن ومصر، وأكدت المملكة الأردنية على لسان وزير خارجيتها، أيمن الصفدي، رفض بلاده للفكرة، وعقب ذلك أصدرت الرئاسة الفلسطينية بيانا يتعلق بالأمر.

الأردن تؤكد رفضها مقترح ترامب لنقل سكان غزة

وقال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك مع سيغريد كاغ، كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار في غزة، إن "حل القضية الفلسطينية هو في فلسطين وأن الأردن للأردنيين وفلسطين للفلسطينيين، ثوابتنا في المملكة واضحة ولن تتغير وهو تثبيت الفلسطينيين على أرضهم ورفض التهجير".

غزة، فيتو

وزير الخارجية الأردني تابع، فى تصريحات الرافضة لـ مقترح نقل سكان غزة إلى الأردن ومصر، قائلا: "نحن في المملكة نتطلع إلى العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة والرئيس دونالد ترامب كان واضحا في قوله إنه يريد تحقيق السلام في المنطقة لذلك نحن شركاء، فالسلام الذي تستحقه المنطقة الذي يضمن الاستقرار هو السلام الذي تقبله الشعوب والذي يلبي تحديدا حق الشعب الفلسطيني في العيش بحرية وكرامة على ترابه الوطني الفلسطيني".

الأردن يتمسك بحل الدولتين لتحقيق الأمن والاستقرار

وتابع وزير الخارجية الأردني: "نحن كلنا نريد تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة وإن طريق هذا الأمن والاستقرار يأتي من خلال تلبية حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بدولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة، لتعيش بأمن وأمان إلى جانب إسرائيل وفق مبدأ حل الدولتين واستنادا للقانون الدولي".

وشدد أيمن الصفدي، على تمسك الأردن بحل الدولتين باعتباره "سبيلا وحيدا لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة".

الرئاسة الفلسطينية تؤكد عدم السماح بتكرار النكبة

فى ذات السياق، عبرت الرئاسة الفلسطينية عن رفضها الشديد وإدانتها لأية مشاريع تهدف لتهجير أبناء شعبنا من قطاع غزة، و"هو الأمر الذي يشكل تجاوزا للخطوط الحمراء التي حذرنا منها مرارا"، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه ومقدساته، و"لن نسمح بتكرار النكبات التي حلت بشعبنا في الأعوام 1948 و1967، وأن شعبنا لن يرحل".

وجددت الرئاسة الفلسطينية الشكر، إلى مصر والأردن على مواقفهما الحاسمة والرافضة لتهجير الشعب الفلسطيني إلى خارج وطنه، و"الشكر موصول لجميع الدول الشقيقة والصديقة التي ساندتنا في هذا الموقف".

وأضافت الرئاسة، أن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يقبلا بتاتًا بأية سياسة تمس وحدة الأرض الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، مشددة على أن أية محاولة للمساس بالثوابت الفلسطينية والعربية والدولية كذلك مرفوضة وغير مقبولة إطلاقًا، مطالبة الرئيس ترامب بمواصلة جهوده لدعم المساعي لتثبيت وقف إطلاق النار واستدامته، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل، وتولي السلطة الفلسطينية مهامها في قطاع غزة، والتركيز على تحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وقالت الرئاسة إن دولة فلسطين تدعو إلى التركيز في هذه المرحلة على تثبيت وقف إطلاق النار واستدامته، ومواصلة توفير المساعدات الإنسانية ومساعدة أبناء شعبنا من النازحين للعودة إلى مساكنهم، وتوفير وسائل الإيواء والكهرباء والمياه وإعادة تأهيل المرافق التعليمية والصحية، والتمهيد لإعادة الإعمار، و"كلنا ثقة بأن الدول الشقيقة والصديقة ستقوم بواجبها لتوفير الدعم اللازم لهذه الأهداف الإنسانية النبيلة".

الرئاسة الفلسطينية تؤكد استعدادها لتولي إدارة غزة

وأكدت الرئاسة أن دولة فلسطين على استعداد لتولي مهامها كاملة في قطاع غزة، ومواصلة مساعيها من أجل تحقيق السلام العادل وفق رؤية حل الدولتين، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وقالت الرئاسة الفلسطينية: "نحذر من تداعيات مثل هذه السياسة الإسرائيلية الخطيرة التي تُسهم في تقطيع أواصر قطاع غزة، وتهجير أبنائه، الأمر الذي سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار والأمن، والمساس بسيادة دولة فلسطين وسيادة الدول العربية المجاورة".

وأضافت: "نجدد التأكيد مرة أخرى على أن الشعب الفلسطيني وقيادته الشرعية الممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية هي صاحبة القرار والمصير والمستقبل حفاظا على المشروع الوطني والهوية الفلسطينية".

وأشارت إلى أن الرئيس محمود عباس أبومازن، يقوم بإجراء اتصالات عاجلة مع قادة الدول العربية، والأوروبية، والولايات المتحدة الأميركية بهذا الخصوص، لخطورة تداعياته على فلسطين والأمن القومي لدى دول المنطقة.

السيسي يحذر من التهجير القسري لسكان غزة

وكانت مصر دائمة التحذير خلال الفترة الماضية من أي محاولة "تهجير قسري" للفلسطينيين من غزة إلى سيناء.

ومؤخرا شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته في احتفالات عيد الشرطة، إن مصر ترفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين، حفاظًا على وجود القضية الفلسطينية ذاتها.

ونوه الرئيس عبد الفتاح، العام الماضي بأن تهجير الفلسطينيين من غزة سيتبعه تهجير آخر من الضفة الغربية، وبالتالي ستكون فكرة الدولة الفلسطينية غير قابلة للتنفيذ، لأن الأرض بلا شعب، وواصل حينها: "أحذر من خطورة هذا الأمر".

غزة، فيتو

وحول إمكانية خروج الفلسطينيين من غزة، نقلت وكالة "رويترز" عن عدد كبير منهم اليوم قولهم: إنهم لن يغادروا حتى لو أتيحت لهم الفرصة لأنهم يخشون أن يؤدي ذلك إلى نزوح دائم آخر في تكرار لما حدث في عام 1948.

كان الفلسطينيون قد تعرضوا للطرد من منازلهم عقب النكبة حيث طُرد 700 ألف من منازلهم مع إعلان قيام إسرائيل عام 1948، وفر بعضهم لدول عربية، وما زال كثيرون منهم أو من أحفادهم يعيشون في مخيمات اللاجئين في هذه الدول وبعضهم ذهب إلى غزة.

الفصائل الفلسطينية تشدد على عدم مرور مقترح ترامب

ورفضت حركة حماس تصريحات حول تهجير سكان غزة إلى مصر والأردن، وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم “إن تصريحات ترامب خطرة ومتناسقة مع مواقف اليمين الإسرائيلي المتطرف”، وشدد في ذات الوقت على أن مقترح ترامب “لن يمر ولن يقبل به أي فلسطيني”.



أيضا أدانت حركة الجهاد الإسلامي التصريحات بأشد العبارات، وأكدت في تصريح صحافي، أن هذه التصريحات “المدانة والمستهجنة تتساوق مع أسوأ ما في أجندة اليمين الصهيوني المتطرف”، لافتة إلى أنها تمثل استمرارا لسياسة التنكر لوجود الشعب الفلسطيني وإرادته وحقوقه.

وقالت الجهاد الإسلامي، إنها “تندرج في إطار التشجيع على مواصلة ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لإجبار شعبنا على الرحيل عن أرضه”، ودعت كل الدول إلى رفض خطة ترامب، وبالأخص الحكومتين المصرية والأردنية، وقالت “نؤكد أن شعبنا، بصموده ومقاومته، سيفشل هذا المخطط كما أفشل مخططات سابقة كثيرة”.

غزة، فيتو

كما نددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بما وصفتها بـ “التصريحات الخطيرة” لترمب، بشأن مقترح تهجير أعداد كبيرة من سكان قطاع غزة إلى دولٍ مجاورة، وقالت “إن هذا الطرح يكشف مجددًا الوجه الحقيقي للإدارة الأمريكية التي لم تكن يومًا سوى شريك أساسي في الجرائم المرتكبة ضد شعبنا، وداعم رئيسي لمخططات تصفية القضية الفلسطينية”.

ووصفت لجان المقاومة تصريحات ترامب بأنها “عدوانية فاشية تتماهى مع مخططات المجرمين في حكومة المتطرفين وتنفيذ أساطيرهم وخرافاتهم التلمودية”، ودعت كلا من مصر والأردن إلى رفض المخطط و”التصدي لمخططات التهجير والاقتلاع التي تستهدف شعبنا وقضيتنا”.

وقالت “إن الفشل الصهيوأمريكي في تهجير شعبنا عبر آلاف الأطنان من القنابل والصواريخ، لن يفلح أبدا بفرض أي قرارات إجرامية عليه”، وأكدت أن الشعب الفلسطيني في غزة وفي كل بقعة في فلسطين “ثابت ومتجذر ومتمسك بأرضه، رغم الدمار الذي خلفته الصواريخ الصهيوأمريكية وعشرات الآلاف من الأطفال والنساء والشباب الشهداء”.

مقترح ترامب لاستقبال سكان غزة في الأردن ومصر

واقترح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، السبت، خطة لما أسماه ”تطهير” غزة، قائلا إنه يريد من مصر والأردن استقبال الفلسطينيين من القطاع من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط.

وتابع ترامب الذي وصف غزة بأنها “مكان مدمر” بعد الحرب بين إسرائيل وحماس بأنه ناقش مع ملك الأردن عبد الله الثاني المسألة ومن المقرر بأن يبحثها أيضا مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الأحد.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة “إير فورس وان” الرئاسية “أود بأن تستقبل مصر أشخاصا. أود بأن يستقبل الأردن أشخاصا”.

وتابع “نتحدث عن مليون ونصف مليون شخص لتطهير المنطقة برمتها. كما تعلمون، على مر القرون، شهدت هذه المنطقة نزاعات عديدة. لا أعرف ولكن يجب أن يحصل أمر ما”.

واستطرد ترامب، أن نقل سكان غزة يمكن أن يكون “موقتا أو طويل الأجل”، “إنه مكان مدمر حرفيا الآن، كل شيء مدمر والناس يموتون هناك”.

ويرى المراقبون للمنطقة، أن مقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سكان قطاع غزة إلى الأردن ومصر، خطرو يمثل تهديدًا للأمن والاستقرار ويفتح أبواب الجحيم في المنطقة، ومحاولة مكشوفة لـ تصفية القضية الفلسطينية.

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