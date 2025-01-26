أخبار الرياضة اليوم، الزمالك يخاطب أحد لقطع إعارة ميشالاك، منتخب مصر يهزم كاب فيردي ويتأهل رسميا لربع النهائي المونديال، الأهلي يتعادل مع بيراميدز 2-2 في الدوري

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

الأهلي ضد بيراميدز، تعادل النادي الأهلي مع نظيره بيراميدز بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعت الفريقين، على استاد القاهرة الدولي في قمة منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

كرة اليد، حقق منتخب مصر لكرة اليد فوزا هاما على نظيره منتخب كاب فيردي بنتيجة (31-24)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لبطولة العالم، المقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج حتى 2 فبراير المقبل.

طلب مسئولو نادي الزمالك، من نظرائهم في أحد السعودي، قطع إعارة اللاعب البولندي كونراد ميشالاك في ميركاتو يناير الجاري.

الدوري الفرنسي، انتهت مباراة نانت أمام ضيفه ليون بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "لا بوجوار"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الفرنسي.

نشر هاشم الدسوقي مدرب حراس نادي بتروجيت عبر حسابه الرسمي علي فيسبوك تهنئة لـ أحمد رضا لاعب الفريق بمناسبة انتقاله للنادي الأهلي، وذلك قبل الإعلان الرسمي من جانب القلعة الحمراء.

اشتكي ياسر إبراهيم، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من آلام في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الأهلي وبيراميدز والتي اقيمت اليوم ضمن بطولة الدوري الممتاز.

أتم مسئولو النادي الأهلي اتفاقهم مع نظيرهم في نادي بتروجيت للتعاقد مع أحمد رضا لاعب خط وسط الفريق البترولي، من أجل تدعيم خط وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الجارية، وليكون ثالث صفقات القلعة الحمراء.

حقق فريق النصر السعودي فوزا كبيرا علي الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأول بارك ضمن مباريات الجولة الـ 17 من منافسات الدوري السعودي للموسم 2024-2025.

كرة اليد، ضرب منتخب مصر لكرة اليد موعدا مع منتخب فرنسا في ربع نهائي بطولة العالم المقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج حتى 2 فبراير المقبل.

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