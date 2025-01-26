ناشئ زملكاوي، 7 معلومات عن أحمد رضا لاعب الأهلي المحتمل

أتم مسئولو النادي الأهلي اتفاقهم مع نظيرهم في نادي بتروجيت للتعاقد مع أحمد رضا لاعب خط وسط الفريق البترولي، من أجل تدعيم خط وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية الجارية، وليكون ثالث صفقات القلعة الحمراء.

ويسعي مسئولو القلعة الحمراء للتعاقد مع أحمد رضا نظرا لاقتراب رحيل أكرم توفيق لاعب الأهلي عن صفوفه بنهاية الموسم الحالي، بعد اتفاقه مع الشمال القطري.

7 معلومات عن أحمد رضا لاعب الأهلي المحتمل

1ـ من مواليد 19 فبراير من العام 2000 أي يبلغ من العمر 24 عاما.

2ـ بدأ مسيرته كلاعب في ناشئ نادي الزمالك.

3ـ انضم لبتروجيت قادما من الزمالك في موسم 2021.

4ـ يستطيع اللعب في مركز خط الوسط وقلب الدفاع.

5ـ لعب مع بتروجيت 4 مواسم منهم ثلاث في الدرجة الثانية، قبل نجاحه في التأهل مع الفريق للدوري الممتاز في بداية الموسم الحالي.

6ـ يعد هذا الموسم هو الأول له في الدوري الممتاز.

7ـ خاض أحمد رضا 10 مباريات مع بتروجيت هذا الموسم بجيمع المسابقات،نجح خلالهم في تسجيل هدف وصناعة آخر.

مدرب بتروجيت يعلن انتقال أحمد رضا لـ الأهلي

ونشر هاشم الدسوقي مدرب حراس نادي بتروجيت عبر حسابه الرسمي علي فيسبوك تهنئة لـ أحمد رضا لاعب الفريق بمناسبة انتقاله للنادي الأهلي، وذلك قبل الإعلان الرسمي من جانب القلعة الحمراء.

ونشر مدرب بتروجيت عبر حسابه صورة مع أحمد رضا، وكتب عليها: "مليون مبروك أحمد رضا للنادي الأهلي ربنا يكرمك ويوفقك يا حبيبي، أهلا بيك في نادي القرن".

وعلى جانب آخر، أعلن نادي بتروجيت عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن رحيل لاعبه أحمد رضا في ظل الأخبار المنتشرة عن انتقال اللاعب إلى صفوف النادي الأهلي خلال الميركاتو الحالي.

ونشر بتروجيت صوره للاعب وكتب عليها: “شكرا أحمد رضا".

تفاصيل عرض الأهلي للحصول على خدمات لاعب بتروجت

وقال مصدر داخل الأهلي: إن محمود الخطيب رئيس النادي قدم عرضا رسميا إلى نادي بتروجت للحصول على خدمات أحمد رضا لاعب وسط الفريق البترولي خلال زيارته اليوم إلى مقر الشركة البترولية.

وأضاف أن عرض الأهلي تضمن منح النادي البترولي مقابل مادي (مجدول) بالإضافة إلى إعارة ثنائي فريق الشباب بالأهلي سمير محمد ومصطفى أبو الخير.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة مهمة أمام بيراميدز اليوم الأحد ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز

وتنطلق مباراة الأهلي وبيراميدز فى السابعة مساء اليوم الأحد وتنقل عبر شاشة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لجميع مباريات دوري نايل هذا الموسم.

ترتيب الأهلي وبيراميدز في جدول الدوري الممتاز

يحل النادي الأهلي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 19 نقطة، حيث خاض 9 مباريات حتى الآن، استطاع تحقيق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 4 ولم يتلق الهزيمة في أي مباراة.

بينما يأتي بيراميدز في صدارة جدول ترتيب بطولة الدوري الممتاز، برصيد 20 نقطة، حيث خاض 9 مباريات، حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 2 وخسر في مباراة وحيدة.

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