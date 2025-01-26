الأحد 26 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مونديال كرة اليد، منتخب مصر يهزم كاب فيردي ويتأهل رسميا لربع النهائي

منتخب مصر لكرة اليد،
منتخب مصر لكرة اليد، فيتو

كرة اليد، حقق منتخب مصر لكرة اليد فوزا هاما على نظيره منتخب كاب فيردي بنتيجة (31-24)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لبطولة العالم، المقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج حتى 2 فبراير المقبل.

بهذه النتيجة يرفع منتخب مصر رصيده إلى 8 نقاط، ويحجز تذكرة التأهل للدور ربع النهائي.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر مواجهة قوية مع منتخب فرنسا يوم الثلاثاء المقبل، في الدور ربع النهائي من بطولة العالم.

وكان منتخب مصر قد خسر أمام أيسلندا بنتيجة 27-24 في أولى مواجهات الدور الرئيسي، ثم فاز على سلوفينيا 26-25، ويسعى لتأكيد تأهله للدور ربع النهائي في ختام مواجهات الدور الرئيسي.

قائمة منتخب كرة اليد أمام كاب فيردي

وأعلن الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد قائمة المنتخب لمواجهة كاب فيردي في السابعة مساء اليوم الأحد، في ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الرئيسي.

وشهدت القائمة استبعاد الثنائي أحمد هشام دودو (للإصابة) وأحمد عادل، حيث يحق لكل منتخب اختيار 16 لاعبا في كل مباراة من القائمة النهائية التي تضم 18 لاعبا.

وضمت قائمة المنتخب الوطني كلا من:

حراسة المرمى:

كريم هنداوي - محمد علي

صناع اللعب: 

أحمد خيري - سيف الدرع - سيف هاني “فوكس”

جناح أيسر:

أحمد هشام “سيسا” - بلال مسعود

ظهير أيسر:

علي زين - عبد الرحمن فيصل

جناح أيمن:

محمد سند - أكرم يسري

ظهير أيمن:

يحيى خالد - محسن رمضان

لاعب الدائرة:

إبراهيم المصري - ياسر سيف - محمد طارق

سيناريو وحيد يجنب مصر مواجهة فرنسا

يمتلك منتخب مصر لكرة اليد فرصة وحيدة من أجل تصدر ترتيب مجموعته في بطولة العالم لكرة اليد، والابتعاد عن مواجهة منتخب فرنسا في الدور ربع النهائي.

ويحتاج منتخب مصر إلى تحقيق الفوز في المواجهة الأخيرة أمام منتخب كاب فيردي، مع خسارة منتخب أيسلندا أو تعادله أمام الأرجنتين في الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لبطولة العالم.

منتخب مصر يقترب من ربع النهائي

واقترب منتخب مصر لكرة اليد من حسم تذكرة التأهل للدور ربع النهائي من بطولة العالم، حيث يتبقى له مواجهة سهلة أمام منتخب كاب فيردي في الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لبطولة العالم.

وخاض المنتخب الوطني حتى الآن 5 مباريات في بطولة العالم، حقق الفوز في 4 منها أمام الأرجنتين والبحرين وكرواتيا في دور المجموعات، وسلوفينيا في الدور الرئيسي، فيما تلقى خسارة وحيدة أمام منتخب أيسلندا.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي من بطولة العالم، المقامة حاليًّا في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وجاء المنتخب الوطني في المركز الثاني، بعد الخسارة التي تلقاها أمام منتخب آيسلندا بنتيجة (24-27)، في الجولة الأولى من الدور الرئيسي ببطولة العالم، والفوز على سلوفينيا في الجولة الثانية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كرة اليد منتخب مصر لكرة اليد منتخب كاب فيردي منتخب مصر بطولة العالم

مواد متعلقة

بطولة العالم لكرة اليد، مصر تتقدم على كاب فيردي في الشوط الأول

منتخب مصر يرتدي الزي الأبيض في مواجهة كاب فيردي ببطولة العالم لكرة اليد

مواعيد مباريات اليوم في بطولة العالم لكرة اليد

موعد مباراة مصر وكاب فيردي في بطولة العالم لكرة اليد والقنوات الناقلة
ads

الأكثر قراءة

يفتح أبواب الجحيم، ردود رسمية على مقترح ترامب لنقل سكان غزة إلى الأردن ومصر

بهدفي ربيعة وجراديشار، الأهلي يتعادل مع بيراميدز في دقيقتين (صور)

5 ملفات حاسمة تتصدر المباحثات المرتقبة بين السيسي وترامب اليوم

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 لجميع العاملين بالدولة

الأهلي يتعادل مع بيراميدز 2-2 في مباراة مثيرة بالدوري الممتاز (صور)

قرينة السيسي تهنئ المصريين والأمة الإسلامية بذكرى الإسراء والمعراج

بعد الفوز على كاب فيردي، مصر تواجه فرنسا في ربع نهائي بطولة العالم لـ اليد

شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار خلال الفترة المقبلة

منوعات

المزيد

خطأ في اللقاء الأول لميجان ماركل والملكة إليزابيث يعود للواجهة، ما القصة ؟

توقيف بريطاني في موسكو لتلفظه بألفاظ بذيئة في مكان عام

حكاية عجوز لبنانية تحدت دبابات وجنود الاحتلال بالحجارة للحفاظ على أرضها

عاشت بكلية خنزير، أمريكية تحطم رقما قياسيا جديدا

المزيد

خدمات

المزيد

25 ألف جنيه سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة بالأسواق اليوم الأحد 26/1/2025

سعر سلندرات الألومنيوم بالأسواق اليوم الأحد 26/1/2025

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 لجميع العاملين بالدولة

أسعار النحاس اليوم الأحد بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعبي الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء ليلة الإسراء والمعراج لتيسير زواج الشباب والبنات

عالم أزهري: من ينكر الإسراء يخرج عن دائرة الإيمان (فيديو)

الأدعية المأثورة في ليلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية