الدوري السعودي، رونالدو يقود النصر للفوز على الفتح 3-1

حقق فريق النصر السعودي فوزا كبيرا علي الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأول بارك ضمن مباريات الجولة الـ 17 من منافسات الدوري السعودي للموسم 2024-2025.

مباراة النصر والفتح

أحرز ثلاثية النصر السعودي مروان سعدان بهدف عكسي في الدقيقة 40 وفي الدقيقة عزز محمد سيماكان التقدم في الدقيقة 56 ثم أحرز كريستيانو رونالدو الهدف الثالث في الدقيقة 86.

وأحرز هدف الفتح مراد باتنا في الدقيقة 71.

تشكيل النصر ضد الفتح



وجاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: بينتو.

خط الدفاع: سلطان الغنام- محمد سيماكان- علي لاجامي- نوفل بوشال.

وسط الميدان: مارسيلو بروزوفيتش- أوتافيو مونتيرو- عبدالله الخيبري.

خط الهجوم: ساديو ماني- أنجيلو- كريستيانو رونالدو.

ترتيب النصر والفتح

ويحتل النصر بقيادة مديره الفني الايطالي ستيفانو بيولي المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد الفتح الذي يقوده البرتغالي جوزيه جوميز في المركز الأخير برصيد 9 نقاط.

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