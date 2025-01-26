بعد الفوز على كاب فيردي، مصر تواجه فرنسا في ربع نهائي بطولة العالم لـ اليد

كرة اليد، ضرب منتخب مصر لكرة اليد موعدا مع منتخب فرنسا في ربع نهائي بطولة العالم المقامة حاليًا في كرواتيا والدنمارك والنرويج حتى 2 فبراير المقبل.

موعد مباراة مصر وفرنسا في ربع نهائي بطولة العالم

وتقام مباراة منتخب مصر أمام فرنسا يوم الثلاثاء المقبل، في ربع نهائي مونديال كرة اليد.

وحقق منتخب مصر لكرة اليد فوزا هاما على نظيره منتخب كاب فيردي بنتيجة (31-24)، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لبطولة العالم.

بهذه النتيجة يرفع منتخب مصر رصيده إلى 8 نقاط، ويحجز تذكرة التأهل للدور ربع النهائي.

وكان منتخب مصر قد خسر أمام أيسلندا بنتيجة 27-24 في أولى مواجهات الدور الرئيسي، ثم فاز على سلوفينيا 26-25، ويسعى لتأكيد تأهله للدور ربع النهائي في ختام مواجهات الدور الرئيسي.

قائمة منتخب كرة اليد أمام كاب فيردي

وأعلن الإسباني خوان كارلوس باستور المدير الفني لمنتخب مصر لكرة اليد قائمة المنتخب لمواجهة كاب فيردي في السابعة مساء اليوم الأحد، في ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدور الرئيسي.

وشهدت القائمة استبعاد الثنائي أحمد هشام دودو (للإصابة) وأحمد عادل، حيث يحق لكل منتخب اختيار 16 لاعبا في كل مباراة من القائمة النهائية التي تضم 18 لاعبا.

وضمت قائمة المنتخب الوطني كلا من:

حراسة المرمى:

كريم هنداوي - محمد علي

صناع اللعب:

أحمد خيري - سيف الدرع - سيف هاني “فوكس”

جناح أيسر:

أحمد هشام “سيسا” - بلال مسعود

ظهير أيسر:

علي زين - عبد الرحمن فيصل

جناح أيمن:

محمد سند - أكرم يسري

ظهير أيمن:

يحيى خالد - محسن رمضان

لاعب الدائرة:

إبراهيم المصري - ياسر سيف - محمد طارق

سيناريو وحيد يجنب مصر مواجهة فرنسا

يمتلك منتخب مصر لكرة اليد فرصة وحيدة من أجل تصدر ترتيب مجموعته في بطولة العالم لكرة اليد، والابتعاد عن مواجهة منتخب فرنسا في الدور ربع النهائي.

ويحتاج منتخب مصر إلى تحقيق الفوز في المواجهة الأخيرة أمام منتخب كاب فيردي، مع خسارة منتخب أيسلندا أو تعادله أمام الأرجنتين في الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لبطولة العالم.

منتخب مصر يقترب من ربع النهائي

واقترب منتخب مصر لكرة اليد من حسم تذكرة التأهل للدور ربع النهائي من بطولة العالم، حيث يتبقى له مواجهة سهلة أمام منتخب كاب فيردي في الجولة الثالثة من الدور الرئيسي لبطولة العالم.

وخاض المنتخب الوطني حتى الآن 5 مباريات في بطولة العالم، حقق الفوز في 4 منها أمام الأرجنتين والبحرين وكرواتيا في دور المجموعات، وسلوفينيا في الدور الرئيسي، فيما تلقى خسارة وحيدة أمام منتخب أيسلندا.

ترتيب مجموعة منتخب مصر

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في ترتيب المجموعة الرابعة بالدور الرئيسي من بطولة العالم، المقامة حاليًّا في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

وجاء المنتخب الوطني في المركز الثاني، بعد الخسارة التي تلقاها أمام منتخب آيسلندا بنتيجة (24-27)، في الجولة الأولى من الدور الرئيسي ببطولة العالم، والفوز على سلوفينيا في الجولة الثانية.

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