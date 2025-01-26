الأحد 26 يناير 2025
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رياضة

رغم طلب سليمان استمراره، الزمالك يطلب من أُحد السعودي قطع إعارة ميشالاك

ميشالاك
ميشالاك

طلب مسئولو نادي الزمالك، من نظرائهم في أحد السعودي، قطع إعارة اللاعب البولندي كونراد ميشالاك في ميركاتو يناير الجاري.

وانضم ميشالاك لصفوف الزمالك مطلع الموسم الجاري لمدة موسم على سبيل الإعارة قادما من أحد السعودي.

 كونراد ميشالاك

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن الإدارة والجهاز الفني بقيادة كريستيان جروس، غير مقتنعين بالمستوى الذي قدمه اللاعب مع الفريق كما أنه خرج من حسابات المدرب السويسري ولذلك طلبوا من أحد قطع إعارته بعد 6 أشهر فقط.

وأشار المصدر إلى أن أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة طلب إعطاء الفرصة للاعب كونه لم يشارك بصفة أساسية خلال الفترة الماضية إلا أن طلبه قوبل بالرفض.

ميشالاك 
ميشالاك 

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، لمواجهة نظيره الجونة، غدا الإثنين  في الجولة العاشرة من الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز

 وتنطلق مباراة الزمالك والجونة غدا الإثنين في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة، في استاد القاهرة الدولي. 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والجونة في الدوري الممتاز 

 وتنقل مباراة الزمالك والجونة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز. 

وخسر الزمالك أمام مودرن سبورت بنتيجة 0/1  في المباراة التي أقيمت  في ستاد القاهرة الدولي، ضمن لقاءات الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وسجل الكاميروني جوزيف جوناثان نجويم هدف مودرن سبورت في شباك الزمالك في الدقيقة 87.

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