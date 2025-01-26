نتائج 7 مباريات من لقاءات اليوم في الجولة الـ 19 بدوري المحترفين

دوري المحترفين، انتهت منذ قليل 7 مباريات من لقاءات اليوم الأحد، والتي تقام ضمن مباريات الجولة الـ 19، بمسابقة دوري القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” بمشاركة 20 فريقا.

نتائج 7 مباريات من لقاءات اليوم في الجولة الـ 19 من دوري المحترفين

بروكسي ضد وادي دجلة 0ـ0

منتخب السويس ضد كهرباء الإسماعيلية 2ـ3

وي ضد سبورتنج2ـ1

بترول أسيوط ضد الداخلية 0ـ0

ديروط ضد السكة الحديد 1ـ1

أسوان ضد أبوقير للأسمدة 1ـ1

المنصورة ضد لافيينا 0ـ1

راية ضد طنطا انطلقت 5 مساء

نتائج مباريات الجولة الـ 18 في دوري المحترفين

الداخلية ضد وي 2-1

بروكسي ضد سبورتنج 2-2

وادي دجلة ضد راية 2-0

كهرباء الإسماعيلية ضد المقاولون العرب 1-1

السكة الحديد ضد منتخب السويس 1-0

طنطا ضد المنصورة 1-3

لافيينا ضد أسوان 1-2

أبوقير للأسمدة ضد ديروط 2-1

القناة ضد بترول أسيوط 1-0

الترسانة ضد بلدية المحلة 3-3

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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