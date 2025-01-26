الأحد 26 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

زيادة 500% في سعر دواء شهير لعلاج الاكتئاب

زيادة في أسعار الادوية
زيادة في أسعار الادوية

شهد سوق الدواء المصري زيادة في سعر مستحضر تريبتزول 10 مجم بنسبة 500% من 5 إلى 30 جنيها.

زيادة في سعر دواء تريبتزول

ويستخدم دواء تريبتزول كمضاد للأكتئاب وعلاج اضطراب الاكتئاب الرئيسي، وصداع التوتر المزمن، والألم العضلي التليفي، ومتلازمة القولون العصبي، والصداع النصفي، وآلام الأعصاب المزمنة.

من جانبها أكدت هيئة الدواء أن تسعير الدواء يخضع لآليات محددة، وأن كل صنف يتم تسعيره بشكل منفرد بناء على طلب مقدم من الشركة المنتجة.

وقالت إن سياسات التسعيرة الجبرية الخاصة بالمستحضرات الدوائية تعتمد على ركيزتين أساسيتين، وهما السعر العادل لمراعاة البعد الاجتماعي للمواطن وضرورة توفير المستحضرات الدوائية، وتعمل الهيئة بشكل مستمر على مراجعة الأسعار بما يضمن استمرار توافرها وضبط سوق الدواء المصري.

وأوضحت أن معدلات الإنتاج عادت إلى مستوياتها السابقة خلال الفترة الحالية ويتم الإفراج عن العديد من المستحضرات التي تقوم الهيئة برصد عدم توافرها.

آليات التسعير تستند إلى اتباع منهجية محددة

وأكدت أن آليات التسعير تستند إلى اتباع منهجية محددة في مراجعة وتحريك أسعار المستحضرات بمراعاة الجانب الاقتصادي لاستمرار توافر الأدوية والبعد الاجتماعي للسعر العادل، وأن الهيئة تقوم بمتابعة الصناعة الدوائية بدءا من توفير المواد الخام ومواد الإنتاج الأولية، وحتى تداول المستحضرات بالسوق المحلى.

في اليوم العالمي للجذام، الصحة العالمية تكشف طرق انتقال المرض وكيفية علاجه

استئصال جزء من الأمعاء لمُسنة، وإزالة أكياس شيكولاتة على المبيض، نجاحات جديدة للفرق الطبية بوزارة الصحة

 وأوضحت أن الدولة تدعم الدواء من خلال توافره بأنظمة التأمين الصحي المختلفة، وأن الهيئة تضع على رأس الأولويات أدوية الأمراض المزمنة التي يتم تقديم طلبات بشأنها لمراجعة معدلات تحريك أسعارها، وتوافرها بالأسواق حرصا على حياة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التوتر المزمن الصداع النصفى القولون العصبي سوق الدواء المصري متلازمة القولون العصبي زيادة في سعر دواء تريبتزول سعر دواء تريبتزول

مواد متعلقة

هيئة الدواء توضح 4 حالات يجب فيها زيارة الطبيب عند الإصابة بالشد العضلي

هيئة الدواء الأمريكية توافق على أول بخاخ أنفي لعلاج الاكتئاب

وزير الصحة: نسعى إلى توطين صناعة الدواء وتغطية كافة الاحتياجات الدوائية للمواطنين

هيئة الدواء: هذه الفئات ممنوعة من تناول أدوية الحموضة إلا باستشارة الطبيب

ads

الأكثر قراءة

بعد طرحه خطة تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن، ساويرس يوجه رساله قوية لـ ترامب

تكليفات رئاسية حاسمة للحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

تفاصيل عرض الأهلي للحصول على خدمات لاعب بتروجت

الخطيب يصل مقر بتروجت لحسم صفقة أحمد رضا

موليود سينما ودراما جديد المسلماني في ماسبيرو

الطبيبة الشرعية في قضية مقتل طفلة السلام: المتهم اغتصب الضحية أثناء احتضارها

بعد توليه الإدارة المركزية لمكتب عبد اللطيف، المحمدي مستودع أسرار وزير التربية والتعليم

لم تحدث بالانتقال، علي جمعة يكشف تفاصيل مثيرة لرحلة الإسراء والمعراج

منوعات

المزيد

أكثر إمرأة عاشت بكلية خنزير، أمريكية تحطم رقم قياسي جديد

استخدام عبوة ناسفة لسرقة أساور ملكية وخوذة ذهبية أثرية من معرض بهولندا

توقعات الأبراج اليوم الأحد 26 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

العثور على عشرات الجثث في مقابر جماعية بالمكسيك قرب حدود أمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

بـ 32 جنيها اشترى كيلو السكر اليوم الأحد في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الأحد

أسعار جوز الهند في الأسواق اليوم السبت 25-1-2025

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت 25/1/2025

المزيد
ads

انفوجراف

أغلى لاعبي الأهلي وبيراميدز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لم تحدث بالانتقال، علي جمعة يكشف تفاصيل مثيرة لرحلة الإسراء والمعراج

لماذا ينتصر الظالم في هذا العالم؟ شيخ الأزهر يرد على سؤال الأطفال بمعرض الكتاب

بلغة الإشارة، الجامع الأزهر يعقد ملتقاه الأسبوعي حول رحلة الإسراء والمعراج

المزيد
الجريدة الرسمية