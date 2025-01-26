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استئصال جزء من الأمعاء لمُسنة، وإزالة أكياس شيكولاتة على المبيض، نجاحات جديدة للفرق الطبية بوزارة الصحة

الفرق الطبية،فيتو
الفرق الطبية،فيتو

كشفت أمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة عن نجاحات جديدة للفرق الطبية بمستشفيات وزارة الصحة حيث استقبل قسم الطوارئ بمستشفى جراحات اليوم الواحد رأس البر مريضة تبلغ من العمر 70 عامًا تعاني من آلام شديدة في البطن وإمساك وقيء وانتفاخ البطن، ولديها تاريخ من ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب.

تشخيص المريضة بانسداد معوي

وأوضح المستشفى أنه بعد إجراء الأشعة والفحوصات اللازمة تم تشخيص الحالة بانسداد معوي وتقرر إجراء جراحة استكشافية عاجلة. 

وتابعت: بعد التحضيرات الجراحية، وتحت التخدير العام تم عمل استكشاف للحالة، حيث وجد غرغرينا في حوالي 60 سم في الأمعاء الدقيقة، وتم إجراء عملية استئصال للجزء المتضرر،  وتوصيل في الأمعاء الدقيقة. 

وتقرر خروج الحالة إلى وحدة العناية المركزة للعلاج بعد الجراحة، ولتكون تحت الملاحظة المستمرة، والمريضة الآن بحالة جيدة ومستقرة.

مستشفى ناصر التخصصي 

فيما استقبل مستشفى ناصر التخصصي مريضة تبلغ ٣٢ عامًا تعانى من آلام شديدة مزمنة بمنطقة الحوض، وتم عمل الفحوصات اللازمة، وتبين وجود أكياس بطانة رحم مهاجرة أكياس شيكولاتة على المبيض، وعلى الفور تم تحضير المريضة للتدخل الجراحي. 

أكدت أنه تم عمل منظار جراحى، وتبين وجود بطانة مهاجرة من الدرجة الرابعة والتصاقات شديدة بمنطقة الحوض والأمعاء تم إجراء فك الالتصاقات واستئصال أكياس البطانة المهاجرة.

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وأوضحت أن المريضة تم خروجها وهي في حالة جيدة، وتخضع للمتابعة الطبية ما بعد إجراء الجراحة بالعيادة الخارجية.

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