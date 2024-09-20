الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

زيادة كبيرة في سعر دواء شهير لعلاج ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية

زيادة في أسعار الأدوية،
زيادة في أسعار الأدوية، فيتو

شهد سوق الدواء المصري زيادة في سعر دواء أتور 20 مجم أقراص إلى 79 جنيها بدلا من 59 جنيها. 

سعر دواء أتور

ويستخدم دواء أتور لعلاج ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والقلبية.

وكانت هيئة الدواء المصرية قد أعلنت عن تقديم خدمة جديدة للقائمين على الصيدليات العامة، تساعد على معرفة مدى توافر الأدوية التى تطلبها الصيدليات من شركات التوزيع ومخازن الأدوية.

خدمة جديدة للصيدليات لتوفير الأدوية 

وقالت هيئة الدواء المصرية أن أي مسئول في صيدلية  عامة يسجل اسم الدواء على الرابط الخاص بالخدمة، ثم تقوم هيئة الدواء من خلال  آلياتها المختلفة بالتواصل مع شركة التوزيع أو المخزن للتأكد من توافر أو عدم توافر الدواء.

وأشارت هيئة الدواء المصرية أنه في حال التوافر يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المؤسسة الممتنعة، وفي حال عدم التوافر يتم التواصل مع الشركة المنتجة لضخ كميات مناسبة من الدواء وفق منهجية التوزيع الافقي، مما يضمن توافر الأدوية وفقا لحجم الاستهلاك، ووصول الدواء لكافة الصيدليات فى كافة المحافظات ويمكن الحصول علي هذه الخدمة من  الرابط التالي

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الكوليسترول السكتة الدماغية الدواء المصري علاج ارتفاع الكوليسترول ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية دواء أتور

مواد متعلقة

​هل يمكن الوقاية من الإصابة بالنزلات المعوية؟ هيئة الدواء تجيب

وزير الصحة يبحث تحديات صناعة الدواء المحلية

ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد، رئيس شعبة الأدوية يكشف مفاجأة عن زيادات جديدة في سعر الدواء،وأسماء المكرمين في احتفالية المولد النبوي بحضور السيسي

حلول مؤقتة ومسكنات، عضو صحة النواب تهاجم خطة الحكومة لحل أزمة نقص الدواء

"المستلزمات الطبية" تبحث تأثير إنشاء هيئتي الدواء والشراء الموحد على المنظومة

الأكثر قراءة

مفصول من التيجانية، الأجهزة الأمنية تكشف مفاجآت مثيرة في اتهام سيدة لصلاح التيجاني بالتحرش

زيادة كبيرة في سعر دواء شهير لعلاج ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية

أنباء عن حدث أمني خطير شمال تل أبيب وجيش الاحتلال يعلن الاستنفار (فيديو)

عبد الباسط حمودة يكشف قصة بكاء ياسمين عبد العزيز على أغنية فين عمري (فيديو)

لحظة وصول فهد المولد إلى الرياض لاستكمال علاجه (فيديو)

هاري وميجان يعلنان موقفهما من الانتخابات الأمريكية

مدرب منتخب بنين: أي لاعب يتمنى ارتداء قميص الأهلي ورفضنا ضم سامسون

خبير عسكري يكشف رسائل حسن نصر الله للاحتلال الإسرائيلي

ads

منوعات

المزيد

لغتك العربية فظيعة، ابنة رونالدو تشعل مواقع التواصل (فيديو)

مريض يعزف مقطوعة موسيقية خلال خضوعه لجراحة فى المخ (فيديو)

لينا إسحاق، قصة امرأة سويدية تستعبد النساء فى سوريا

إنقاذ امرأة التف حول جسدها ثعبان أفعى لمدة ساعتين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس اليوم الخميس 19- 09- 2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024

سعر القصدير اليوم الخميس 19-9- 2024 عالميا

أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الخميس 19 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أبرز التعديلات على المناهج الدراسية في المعاهد الأزهرية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 20-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 20-9-2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية