زيادة كبيرة في سعر دواء شهير لعلاج ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية
شهد سوق الدواء المصري زيادة في سعر دواء أتور 20 مجم أقراص إلى 79 جنيها بدلا من 59 جنيها.
سعر دواء أتور
ويستخدم دواء أتور لعلاج ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية وتقليل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والقلبية.
وكانت هيئة الدواء المصرية قد أعلنت عن تقديم خدمة جديدة للقائمين على الصيدليات العامة، تساعد على معرفة مدى توافر الأدوية التى تطلبها الصيدليات من شركات التوزيع ومخازن الأدوية.
خدمة جديدة للصيدليات لتوفير الأدوية
وقالت هيئة الدواء المصرية أن أي مسئول في صيدلية عامة يسجل اسم الدواء على الرابط الخاص بالخدمة، ثم تقوم هيئة الدواء من خلال آلياتها المختلفة بالتواصل مع شركة التوزيع أو المخزن للتأكد من توافر أو عدم توافر الدواء.
وأشارت هيئة الدواء المصرية أنه في حال التوافر يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المؤسسة الممتنعة، وفي حال عدم التوافر يتم التواصل مع الشركة المنتجة لضخ كميات مناسبة من الدواء وفق منهجية التوزيع الافقي، مما يضمن توافر الأدوية وفقا لحجم الاستهلاك، ووصول الدواء لكافة الصيدليات فى كافة المحافظات ويمكن الحصول علي هذه الخدمة من الرابط التالي
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