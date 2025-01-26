الأحد 26 يناير 2025
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صحة ومرأة

في اليوم العالمي للجذام، الصحة العالمية تكشف طرق انتقال المرض وكيفية علاجه

اليوم العالمي للجذام
اليوم العالمي للجذام

تحيي دول العالم في ٢٦ يناير من كل عام ذكرى اليوم العالمي لمرض الجذام للتوعية بالمرض وطرق الإصابة به وتسليط الضوء علي حقوق مرضى الجذام.

اليوم العالمي لمرض الجذام

وقالت منظمة الصحة العالمية إن مرض الجذام، أو داء هانسن، مرض مزمن ومعد بصورة طفيفة يصيب في الأساس الجلدَ، والأعصابَ المحيطية، والغشاءَ المخاطي للجهاز التنفسي العلوي، والعينين.

وأكدت منظمة الصحة العالمية أن مرض الجذام ما زال موجودًا في 184 بلدًا في أنحاء العالم، ويصيب نحو 180000 حالة جديدة وقد أبلغ 22 بلدًا من إقليم شرق المتوسط عن 2829 حالة إصابة جديدة بالجذام.

الجذام من الأمراض الأقل انتشارًا بالعدوى

وأشارت منظمة الصحة العالمية أن الجذام من الأمراض الأقل انتشارًا بالعدوى، فهو ينتشر من خلال المخالطة الطويلة عن قرب للحالات غير المعالجة، وليس من خلال المخالطة العرضية مثل المصافحة. 

وأوضحت الصحة العالمية أنه يتم إعطاء مخالطي مرضى الجذام المقربين جرعة واحدةً من الريفامبيسين بوصفه علاجا وقائيا بعد التعرض للإصابة يمنع إصابتهم بالعدوى. 

وأشارت أنه  يمكن الشفاء من الجذام بالعلاج بالأدوية المتعددة، وقد أتاحت منظمة الصحة العالمية هذا العلاج مجانًا. 

وأكدت منظمة الصحة العالمية بأن الأردن هو أول بلد على مستوى العالم يتمكن القضاء علي المرض يثبت إمكانية القضاء على الجذام، ويحفز البلدان على تنفيذ نقاط عمل رئيسية للقضاء على الجذام.

ومرض الجذام، من الأمراض التي كانت تسبب خوفا ورعبا قديما بسبب العدوى التي يسببها مرض الجذام إلا أنه أصبح مؤخرا مرضا غير معد من إنسان لآخر وبمجرد تناول جرعة العلاج لا يستطيع الإنسان عدوى غيره، ويمكن الشفاء منه. 

ويحدث الجذام بسبب عدوى بكتيرية مزمنة  تؤثر  بصورة مباشرة على الجلد وبطانة الأنف والجهاز التنفسي العلوي، بالإضافة إلى تأثير الجذام على أعصاب الأطراف

ويتسبب الجذام في ظهور تقرحات على  الجلد بجانب تلف الأعصاب ووهن العضلات في حالة إذا لم يتم علاجه قد يتسبب في حدوث تشوه شديد وإعاقة.

أعراض الجذام

ومن أعراض مرض الجذام وهن العضلات وتقرحات الجلد التي تتسبب في انخفاض الإحساس بالحرارة أو الآلام، ويتسبب الجزام في احمرار الجلد نتيجة التهاب الجلد.  

 كيف ينتقل الجذام من شخص لآخر؟

وينتقل الجذام عن طريق العطس والسعال بالإضافة إلى لمس الشخص السليم لإفرازات المخاطية لشخص مصاب بالعدوى.

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ومرض الجذام لا يصنف على أنه شديد العدوى ولكن يجب الحذر من شخص مصاب بيه ولم يتلق علاج لكي لا تنتقل العدوى من شخص لآخر.

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