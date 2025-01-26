العثور على عشرات الجثث في مقابر جماعية بالمكسيك قرب حدود أمريكا

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد، أنه تم العُثور على 56 جثة في مقابر جماعية شمال المكسيك، على مقربة من الحدود مع الولايات المتحدة.

بيان النيابة العامة المكسيكية

وأعلنت النيابة العامة المكسيكية في بيان، عن استخراج الرفات في ولاية تشيواوا التي تعد مسرحا لجرائم متّصلة بالمخدرات وتهريب الأسلحة، في عملية نفّذت بمساندة الجيش واستغرقت أياما عدة.

ولم تكشف النيابة العامة أي تفاصيل على صلة بالهويات المحتملة للضحايا، وفق ما ذكرت "فرانس برس".

وشمل الرفات بعض الجثث وبعض الهياكل العظمية الكاملة والجزئية، إضافة إلى ملابس ومظاريف رصاص.

وقالت النيابة العامة: إن الرفات تم إرساله إلى مختبر الطب الشرعي لتحديد وقت الوفاة وسببها، على أمل أن يتم التعرف على الضحايا.

وتم استخراج الجثث في منطقة تعرف باسم "إل ويلي" تسيطر عليها منظمة إجرامية تدعى "لا لينيا"، هي أحد الفروع المسلّحة لعصابة سيوداد خواريز التي تنشط على الحدود، وفقًا لوسائل إعلام محلية.

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