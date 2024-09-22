الأحد 22 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

“كل شوية أقول أمتى أشوفكم”، إيمي سمير غانم توجه رسالة مؤثرة لوالديها

سمير غانم ودلال عبد
سمير غانم ودلال عبد العزيز، فيتو

 تذكرت النجمة إيمي سمير غانم والديها من خلال منشور موجهة رسالة مؤثرة لهما.

وكتبت إيمي من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” رسالة تتذكر من خلالها كلًا من الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز وتعبر عن شوقها الشديد لوجودهما، فقالت: “كل شويه أقول أمتى أشوفكم، بجد الفراق فعلا من أصعب الحاجات اللي بنحس بيها، ربنا يصبر كل اللي حاسس بيا، بكون عايزه أحكي لهم بشوف ايه في حياتي ومين مزعلني ويشوفوا ابني، تفاصيل كتير”

 وتابعت: “طبعا الحياة لازم تستمر والكلام اللي أنتوا عارفينوا ده، ونشتغل ونربي أولادنا ونضحك ونعيش أيامنا بس التفكير فيهم مش بيهدا..” 

وقدمت الفنانة إيمي سمير غانم رسالة فى ختام منشورها، فقالت: “نصيحة مني لكل ولد وبنت ربنا يخلي لكم باباكم ومامتكم تفضلوا تحت رجليهم كل يوم، مش مهم الأصحاب مش مهم السفر مش مهم غير أنهم يكونوا هما وأولادكم كل يوم معاكم، وربنا يصبر كل الناس.. الفاتحه وربنا يغفر لهم ويجمعنا بيهم في الجنه”. 

 

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