إصابة 3 سيدات وسائق في تصادم ميكروباص وتوك توك على طريق المحلة

أصيب 3 سيدات وشخص إثر وقوع حادث اليوم على طريق المحلة - شبرا بابل في محافظة الغربية بعد تصادم ميكروباص مع توك توك وجهًا لوجه عند مضرب الأرز بمنطقة العجزية وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وكانت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية تلقت إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ بالواقعة.

وهرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث فور وقوعه، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتقديم الرعاية الطبية اللازمة وتبين أن حالة المصابين تتفاوت بين المتوسطة والخفيفة فيما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية لفتح تحقيق حول أسباب الحادث.

وأكد شهود عيان أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة والتقاطع المفاجئ بين المركبتين من جانبها، قامت قوات المرور بمتابعة الوضع وتنظيم حركة السير، في حين تستمر التحقيقات في ملابسات الحادث.

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