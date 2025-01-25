أصيب شخصين في تصادم سيارة ربع نقل وميكروباص بالقرب من مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وتم نقلهم إلى مستشفى بئر العبد التخصصي لتلقي العلاج.

إصابة شخصين في تصادم سيارتين ببئر العبد

وتلقت الأجهزة المعنية بلاغا يفيد بتصادم سيارتين ربع نقل 6599 أ ق م مع وميكروباص 1595 ط أ م بمدينة بئر العبد بشمال سيناء.

وأسفر الحادث عن إصابة عادل طاهر موسى 45 سنة مقيم رابعة- بئر العبد أصيب كدمات متفرقة بالجسم و"ه س ا " 41 سنة مقيمة 6 أكتوبر - بئر العبد أصيبت كدمات متفرقة بالجسم ونزيف مهبلى.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بئر العبد التخصصي لتلقي العلاج فيما وصفت حالتهما بالمتوسطة.

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