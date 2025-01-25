السبت 25 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 9 أطنان دقيق مهرب خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

دقيق
دقيق

 واصل  قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، الحملات المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

حملات تموينية على مدار 24 ساعة

 أسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال الـ24 ساعة الماضية ضُبط خلالها 9 أطنان دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

عيد الشرطة الـ 73.. اليوم تحل ذكرى ملحمة الإسماعيلية.. أبطال مصر رووا الأرض بدمائهم ودافعوا عن الوطن بشرف ضد الاحتلال البريطانى

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بكافة المحاور وميادين القاهرة الكبرى تزامنا مع عيد الشرطة

 يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ازيد من السعر أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة البيع بأزيد من السعر المقرر الاعلان عن الأسعار التموين والتجارة جهود أجهزة وزارة الداخلية عدم الإعلان عن الأسعار ضبط الجرائم التموينية

مواد متعلقة

عيد الشرطة الـ 73.. اليوم تحل ذكرى ملحمة الإسماعيلية.. أبطال مصر رووا الأرض بدمائهم ودافعوا عن الوطن بشرف ضد الاحتلال البريطانى

حالة الطرق اليوم، سيولة مرورية بكافة المحاور وميادين القاهرة الكبرى تزامنا مع عيد الشرطة

اليوم، تخفيضات في المطاعم والسلاسل التجارية تصل لـ 50% بمناسبة عيد الشرطة 73

وزيرا الداخلية والأوقاف يشاركان في صلاة الجمعة احتفالًا بعيد الشرطة الـ 73

تحرير أكثر من 45 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

ضبط كيانين تعليميين فى بنها للنصب والاحتيال على المواطنين

ضبط 62 سلاحا ناريا و19 قضية مخدرات في 3 محافظات

ضبط 4 شركات سياحية للنصب على راغبي الحج والعمرة
ads

الأكثر قراءة

تطورات مفاوضات الأهلي لضم أشرف بن شرقي

الذهب يوسع مكاسبه لأعلى مستوى وعيار 21 يسجل هذا الرقم صباح اليوم السبت

موعد نتيجة شهادة الإعدادية 2025 في محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس

قفزة كبيرة، ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء اليوم السبت وهذا موقف البلدي

مستجدات تطوير التعليم لتحقيق التنمية المستدامة، أبرزها نظام البكالوريا

بالأسماء، مصرع ربة منزل وإصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين ميكروباص بسوهاج (صور)

بطولة العالم لكرة اليد، سيناريو وحيد يجنب مصر مواجهة فرنسا في ربع النهائي

ارتفاع البلدي 3 جنيهات، أسعار الفراخ صباح اليوم السبت

منوعات

المزيد

طائرة ركاب روسية تنحرف عن المدرج قبل إقلاعها بشرق موسكو

أكاديمي روسي: عدم تجمد بحيرة بايكال في سيبيريا يؤثر على النظام البيئي بأكمله

توقعات الأبراج اليوم السبت 25 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

لم تفعله أي سيدة أولى من قبل، مخطط سري لميلانيا ترامب بمساعدة بيزوس

المزيد

خدمات

المزيد

ظاهرة مقلقة وأمطار على هذه المناطق، بيان تحذيري من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم

تعرف أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة بالسوق المحلي

ارتفاع يصل إلى 27 جنيها في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلي

المزيد
ads

انفوجراف

براتب 9000 درهم.. الشروط والأوراق المطلوبة وخطوات التقديم على وظائف الإمارات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز للزوجة مراقبة زوجها ؟.. أمين الفتوى يُجيب

خلط الحق بالباطل، تفسير الشعراوي للآية 71 من سورة آل عمران (فيديو)

تفسير رؤية أسنان الذهب في المنام وعلاقتها بالخلافات العائلية

المزيد
الجريدة الرسمية