فريق بحث لكشف غموض العثور على جثة طافية بنهر النيل في القناطر

كشفت قوات مباحث مديرية أمن الجيزة، هوية شخص تم العثور على جثته في نهر النيل، بإحدى قرى منشأة القناطر، وتبين أنه يدعى "ن.ص"، يقيم بقرية تابعة لدائرة مركز شرطة وردان، وتم استدعاء أفراد من أسرته.

ويواصل رجال المباحث جهود كشف ملابسات غرقه، لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، من خلال فريق لجمع التحريات والمعلومات وتفريغ الكاميرات الموجودة بمحيط الحادث وتحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق

وورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، يفيد العثور على جثة شخص طافية بنهر النيل، في منشأة القناطر، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم انتشال الجثة، ونقلها إلى ثلاجة المستشفى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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