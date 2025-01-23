الخميس 23 يناير 2025
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محافظات

بهدف السرقة، مجهولون يقتلون سائق توك توك في أسوان

المجنى عليه، فيتو
المجنى عليه، فيتو

لقي شاب يعمل سائق توك توك مصرعه على يد مجهولين، أثناء محاولة سرقته في منطقة نائية بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان

كان اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن أسوان، تلقى إخطارًا، يفيد بالعثور على جثة شاب مقتول بآلة حادة وملقى بجثته فى منطقة نائية بقرية أبو وير التابعة لقروى اقليت بمركز كوم أمبو، وعلى الفور توجه رجال الشرطة إلى موقع البلاغ لكشف ملابسات الجريمة.

المجنى عليه
المجنى عليه

وتبين من التحريات الأولية، أن الواقعة بدأت عندما كان يقود عبد الرحمن عامر أحمد أبو عدب، طالب بالمرحلة الثانوية، ومقيم قرية العدوة، توك توك يعمل عليه،وأشار له أحد الأشخاص وطلب توصيله إلى قرية أبو وير، وبعد وصولهما إلى المنطقة تعدى عليه مجهولون وقتلوه بآلة حادة - يرجح أنها سكين - وألقوا بجثته فى المكان وسرقوا التوك توك وفروا هاربين.

ويكثف ضباط مباحث مركز شرطة كوم أمبو بمديرية أمن أسوان، برئاسة الرائد أحمد ثروت،جهودهم  لكشف ملابسات الجريمة وضبط مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة التى تباشر التحقيقات.

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