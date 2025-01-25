السبت 25 يناير 2025
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حوادث

اليوم، محاكمة سيدة وعشيقها بتهمة قتل زوجها وتقطيع جثته بمدينة بدر

محاكمة، فيتو
محاكمة، فيتو

تنظر محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، جلسة محاكمة سيدة وعشيقها بتهمة قتل زوجها فى مدينة بدر وقطعت جثته إلى أجزاء. 

وعثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على بعض أجزاء من جثة سائق قتلته زوجته بمساعدة عشيقها بمدينة بدر. 

وكانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغًا من سيدة تفيد بتغيب زوجها "سائق" عن المنزل، وبإجراء التحريات تبين أن القتيل لديه سيارة نصف نقل وأنه كان في منزله في نفس اليوم التي ادعت زوجته فيه اختفاءه. 

 

وأضافت التحريات أن الزوجة تربطها علاقة غير مشروعة بابن عم القتيل ويعمل عامل رخام واتفقا على قتله، ونفذا جريمتهما بتسميمه ثم تقطيع جثته ووضعها داخل أكياس بلاستيك سوداء وألقياها بجوار صناديق القمامة لتنهشها الكلاب، وتم إلقاء القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم. 

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