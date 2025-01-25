تفاصيل العثور على جثة دجال بالشرقية.. كتيبة إعدام أسرية نفذت حكم الإعدام فيه بالسم انتقاما منه لفشله في علاج ابنهم المريض.. والنيابة العامة تأمر بحبسهم

انتشرت بمحافظة الشرقية خلال الآونة الأخيرة ظاهرة العلاج الروحاني على يد أشخاص يوهمون الناس بعلاج أمراض الجن والشياطين، وأكثر ضحايا هؤلاء هن النساء.

في احدى قري مركز الحسينية محافظة الشرقية أقدم 3 من اسرة واحدة (زوجين ونجلهما) على انهاء حياة موظف ادعى قدرته على ما يسمى بـ العلاج الروحاني، بعدما فشل في علاج نجلهما وقيامه بأعمال غير أخلاقية مع والدة المريض.

مقتل موظف ادعى قدرته على العلاج الروحاني

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد تلقت بلاغا من أسرة شخص يدعى “ع.ح”موظف ويعمل (معالج روحاني) أيضا مقيم بنطاق مركز الحسينية بتغيبه عن المنزل منذ عدة أيام.

فيما تم العثورلاحقا على جثة المُتغيب على أطراف مصرف مياه بنطاق مركز الحسينية وبانتقال قوة أمنية إلى محل الواقعة وبالفحص، تبين وجود شبهة جنائية في الواقعة.

مقتل موظف ادعى قدرته على العلاج الروحاني،فيتو

وبإجراء التحريات الأولية والتحقيقات تبين أن وراء ارتكاب الجريمة كل من:"محمد. أ.ال"55 سنة وزوجته “ع”54 سنة ونجلهما “إبراهيم”25 سنة مقيمين بدائرة المركز، حيث تبين أن المتهمين وضعوا السم في وجبة غذائية وقدموها للمجني عليه وبعدما تأكدوا من مفارقته الحياة تخلصوا من جثته بدفنها في مكان العثور عليها بأطراف مصرف مائي بنطاق مركز الحسينية.

التحقيقات في جريمة مقتل موظف الشرقية

كما توصلت التحقيقات إلى أن الابن الثاني للأسرة كان يعاني من أعراض مرضية وأسرته استعانت بالضحية لتشخيص حالته المرضية وعلاجه والذي أخبرهم بأن نجلهم مصاب بالسحر الأسود، فضلا عن محاولة المجنى عليه ممارسة أعمال غير أخلاقية مع والدة الشاب، حتى يتمكن من علاجه، حسب مزاعمه، وبعدما فشل في علاجه أعدوا العدة للتخلص منه على النحو المبين بالتحقيقات.

وتمكنت القوات من ضبط الجناة وجرى تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في الواقعة مع مراعاة التجديد لهم في الموعد القانوني.

بزعم إخراج الجن.. تشييع جنازة دجال قتل علي يد كتيبة اسرية بالحسينية

شيع العشرات من أهالي الحسينية موظف ادعي قدرته علي العلاج الروحاني والذى لقي حتفه علي يد 3 من اسرة واحدة مساء اليوم الجمعة جثمانه إلى مثواه الأخيروسط حالة من الحزن والألم بين الأهالى.

عزاء موظف ادعى قدرته على العلاج الروحاني بالشرقية،فيتو

الفرق بين المعالج الروحاني والدجال،فيتو

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