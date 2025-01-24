الجمعة 24 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالمنيا

إصابة 5 أشخاص في
إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ونصف نقل بالمنيا

 أصيب 5 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل مع أخرى ملاكي، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

 

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ونصف نقل بالمنيا

 تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نصف نقل بالطريق الصحراوي الشرقي الجديد، وتحديدا جنوب بوابة الرسوم بمركز المنيا.

 

الأجهزة الأمنية في المنيا

 على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 5 أشخاص، وهم: مهاب عادل السباعي، 14 سنة، طالب، مازن حسين حسان، 8 سنوات، طالب، شقيقه معاذ، 14 سنة طالب، لمياء حسان حسن، 45 سنة، ربة منزل، مقيمين جميعا بمحافظة الإسكندرية، يحيى خليفة عبد العال، 37 سنة، عامل، مقيم بمحافظة أسيوط، تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

 

مستشفى الصدر بالمنيا

 تم نقل المصابين إلى  مستشفى الصدر بالمنيا، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حوادث المنيا اخبار حوادث المنيا أخبار حوادث محافظة المنيا حوادث المنيا اليوم أخبار حوادث المنيا اليوم حوادث محافظة المنيا اليوم المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا اليوم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا محافظ المنيا أحداث اليوم في المنيا احداث المنيا

مواد متعلقة

وفاة زوجين نتيجة صعق كهربائي في إحدى قرى المنيا

مصرع شخصين وإصابة 15 آخرين، ننشر أسماء ضحايا انقلاب ميكروباص بصحراوي المنيا

مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث بصحراوي المنيا

وفد سياحي هولندي يزور تل العمارنة في المنيا (صور)

مصرع طالب في المنيا بعد اصطدامه بباب مصعد

مدير تعليم المنيا يتفقد انتظام اللجان في اليوم الأخير لامتحانات الشهادة الإعدادية

إصابة موظف في أوقاف المنيا بطلق ناري

محافظ المنيا يتابع مشروعات رصف الطرق ورفع كفاءة الشوارع (صور)
ads

الأكثر قراءة

هيئة الدواء تحذر من التوقف عن تناول هذه الأدوية بشكل مفاجئ

حقيقة طلاق نانسي عجرم من زوجها فادي الهاشم

رابط نتائج صفوف النقل في القاهرة

10 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة لكبار رجال الدولة ورسائل قوية للمصريين

بعد إصابته بالصليبي، تعرف على مشوار حمزة المثلوثي مع الزمالك

موقف بيراميدز من عرض خيتافي لضم إبراهيم عادل

بيان عاجل من حركة حماس بشأن الدفعة الثانية لتبادل الرهائن والأسرى

قرار عاجل بشأن تعديل هيكل أجور الأطقم الطبية بالمستشفيات

منوعات

المزيد

الصين تطلق 18 قمر Qianfan إلى الفضاء

في ثانية واحدة، التوصل لعلاج جديد للسرطان

مودريتش يصارع نمرا مفترسا في لعبة شد الحبل وهذا ما فعله مع ثعبان ضخم (فيديو)

مارك زوكربيرج في ورطة، روبوت ميتا للدردشة لا يقر بترامب رئيسا لأمريكا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في الأسواق اليوم الجمعة

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

استقرار أسعار السكر اليوم الجمعة بالسوق المحلية

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد
ads

انفوجراف

بكى من أجل العودة لمصر ورفض اللعب لمنتخب كندا.. عمر مرموش فرعون مصري جديد في الملاعب الأوروبية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية ضياع الذهب في المنام وعلاقتها بالتخلص من الهموم

حكم صيام التطوع ليلة 27 رجب

هل يجوز الوضوء بالشعر المستعار والباروكة؟ الأزهر للفتوى يرد

المزيد
الجريدة الرسمية