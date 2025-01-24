إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالمنيا

أصيب 5 أشخاص إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل مع أخرى ملاكي، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي المار على نطاق محافظة المنيا، تم نقل المصابين إلى المستشفى وتحرير محضر بالواقعة.

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ملاكي ونصف نقل بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نصف نقل بالطريق الصحراوي الشرقي الجديد، وتحديدا جنوب بوابة الرسوم بمركز المنيا.

الأجهزة الأمنية في المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية في المنيا إلى موقع البلاغ وتبين إصابة 5 أشخاص، وهم: مهاب عادل السباعي، 14 سنة، طالب، مازن حسين حسان، 8 سنوات، طالب، شقيقه معاذ، 14 سنة طالب، لمياء حسان حسن، 45 سنة، ربة منزل، مقيمين جميعا بمحافظة الإسكندرية، يحيى خليفة عبد العال، 37 سنة، عامل، مقيم بمحافظة أسيوط، تنوعت إصابتهم ما بين كدمات وسحجات وكسور متفرقة بالجسم واشتباه ما بعد الارتجاج.

مستشفى الصدر بالمنيا

تم نقل المصابين إلى مستشفى الصدر بالمنيا، لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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