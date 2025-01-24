الجمعة 24 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

المعاينة تكشف: السرعة الزائدة للتريلا وراء حادث وصلة دهشور في البدرشين

حادث وصلة دهشور في
حادث وصلة دهشور في البدرشين، فيتو

كشفت معاينة حادث وصلة دهشور في البدرشين، أن حادث تصادم وقع بسبب سرعة زائدة من تريلا واصطدمت بسيارة ميكروباص أعلى الطريق، وبسبب سرعتها سقطت أسفل المريوطية، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين وتم نقلهم إلى المستشفى.

 

واستمع فريق من رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات حادث تصادم تريلا بسيارة ميكروباص أعلى وصلة دهشور في البدرشين.

 

وحصلت فيتو على الصور الأولى لحادث تصادم تريلا بسيارة ميكروباص أعلى وصلة دهشور فى البدرشين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

 

حادث وصلة دهشور فى البدرشين 
وكانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث تصادم تريلا بسيارة ميكروباص أعلى وصلة دهشور فى البدرشين  وسقوط التريلا أسفل المريوطية، وانتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.

 

 

 


حادث الطريق الأوسطي اليوم

وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم تريلا بميكروباص وصلة دهشور فى البدرشين وسقوط التريلا أسفل المريوطية، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ونقل الجثث إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وصلة دهشور فى البدرشين عاينة حادث وصلة دهشور فى البدرشين حادث وصلة دهشور فى البدرشين حادث وصلة دهشور معاينة حادث وصلة دهشور البدرشين

مواد متعلقة

مصرع وإصابة 15 شخصا في حادث بصحراوي المنيا

مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين في حادث تصادم تريلا وميكروباص بالبدرشين 

ads

الأكثر قراءة

سوزان مبارك تتصدر "إكس" بعد افتتاح معرض الكتاب وعلاء مبارك يتفاعل بتعليق مثير

استعدوا، الأرصاد تعلن عن 4 ظواهر جوية مقلقلة في طقس اليوم وتحذر من يوم الأحد

وقع فجأة وسط زملائه وفشلوا في إنقاذه، جمال شعبان يكشف تفاصيل حزينة في وفاة طبيب قلب داخل مستشفى

خاص لفيتو، موعد نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة 2025

لمدة 18 ساعة، قطع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الدقهلية غدا

هيئة البحرية البريطانية: سفينة حربية تطالب سفينة في الخليج بالتوجه إلى إيران

ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري والبوري، أسعار السمك اليوم بسوق العبور

سعر الخضار اليوم بسوق العبور، انخفاض البطاطس والبصل ومفاجأة عن الفلفل الألوان

منوعات

المزيد

مارك زوكربيرج في ورطة، روبوت ميتا للدردشة لا يقر بترامب رئيسا لأمريكا

سلاح المنامات، كيف استغل حافظ الأسد أحلام المقربين منه في تثبيت حكمه وتصفية خصومه

أردنية تحرق زوجها بـ«الجاز» والسجائر

بلغت مساحته 10 آلاف متر مربع، طواقم الإطفاء الروسية تخمد حريقا هائلا قرب موسكو

المزيد

خدمات

المزيد

31,823 ألف دولار سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الخميس

أسعار الألومنيوم اليوم الخميس بالسوق المحلى

استقرار اسعار السكر اليوم الخميس بالسوق المحلى

تعرف على أسعار الأرز اليوم بالسوق المحلى الخميس

المزيد
ads

انفوجراف

الأفلام الأكثر ترشيحًا لجوائز الأوسكار الـ 97 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 24 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 24 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 24 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية